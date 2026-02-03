Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (3/2), καθώς σε υπόγειο κατοικίας στη Βούλα βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας 55 ετών. Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία και οι πρώτοι ένστολοι, που έφθασαν στο σημείο απέκλεισαν τον χώρο, προκειμένου να γίνει αυτοψία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος έφερε ένα τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό, αλλά το πιο πιθανό σενάριο για τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ είναι ότι ο ίδιος έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ιατροδικαστής θα πραγματοποιήσει αυτοψία και θα πει στους αστυνομικούς το αρχικό πόρισμά του.

Advertisement

Advertisement