Όταν οι φονικές πυρκαγιές στο Μάτι το καλοκαίρι του 2018 σάρωσαν ζωές, δάση και ολόκληρες κοινότητες, η Ελλάδα βυθίστηκε σε πένθος και οργή. Εκείνη τη στιγμή, δύο φίλοι, ο Γιάννης και ο Αντώνης, αποφάσισαν να μετατρέψουν την αγανάκτηση σε δράση. Έτσι γεννήθηκε η We4All, μια περιβαλλοντική οργάνωση με αποστολή να βοηθήσει τη Γη να θεραπευτεί και να θυμίσει ότι αυτός ο πλανήτης είναι το σπίτι μας και οφείλουμε να το προστατεύσουμε πριν να είναι αργά.

Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, η We4All κατάφερε να εξελιχθεί από ένα εθελοντικό κίνημα με πολλή θέληση αλλά περιορισμένη δράση, σε έναν από τους πλέον δραστήριους και αναγνωρισμένους περιβαλλοντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, με απήχηση που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Σήμερα, με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής, η οργάνωση έχει φυτέψει σχεδόν 3,7 εκατομμύρια δέντρα σε 14 χώρες, κινητοποιώντας πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες σε δράσεις αναδάσωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης.

Advertisement

Advertisement

Μάθε περισσότερα για τη We4All εδώ!



Τρεις πυλώνες δράσης: Green Planet, Green Future, Green Hope

Η δράση της We4All βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Green Planet : Αναδασώσεις, φύτευση νέων εκτάσεων, δενδροφυτεύσεις σε αστικά και δασικά τοπία, καθαρισμοί δασών και ακτών. Σε αντίθεση με παλιότερες πρακτικές, η οργάνωση δίνει έμφαση σε ανθεκτικά είδη και στη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα πολυετή φροντίδα των νεαρών δέντρων για τα επόμενα 4 περίπου έτη από τη φύτευσή τους ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους.



: Αναδασώσεις, φύτευση νέων εκτάσεων, δενδροφυτεύσεις σε αστικά και δασικά τοπία, καθαρισμοί δασών και ακτών. Σε αντίθεση με παλιότερες πρακτικές, η οργάνωση δίνει έμφαση σε ανθεκτικά είδη και στη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα πολυετή φροντίδα των νεαρών δέντρων για τα επόμενα τους ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους. Green Future : Εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία και πανεπιστήμια, που μέχρι σήμερα έχουν εμπνεύσει πάνω από 350.000 παιδιά σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές μαθαίνουν για την κλιματική κρίση μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις, παιχνίδια και συμβολικές φυτεύσεις, ενώ δημιουργούν τοπικές ομάδες που συνεχίζουν την οικολογική δράση στα σχολεία και τις γειτονιές τους.



: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία και πανεπιστήμια, που μέχρι σήμερα έχουν εμπνεύσει πάνω από σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές μαθαίνουν για την κλιματική κρίση μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις, παιχνίδια και συμβολικές φυτεύσεις, ενώ δημιουργούν τοπικές ομάδες που συνεχίζουν την οικολογική δράση στα σχολεία και τις γειτονιές τους. Green Hope: Δράσεις που συνδέουν το περιβάλλον με την κοινωνική αλληλεγγύη. Η We4All συνεργάζεται με ιδρύματα και ανθρωπιστικές οργανώσεις, δίνοντας σε ευάλωτες ομάδες την ευκαιρία να συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά projects, να αποκτούν δεξιότητες και να βρίσκουν νέα εφόδια προσωπικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης, δίνοντας ξεκάθαρα το μήνυμα πως η κλιματική δράση δεν είναι “πολυτέλεια”, αλλά μας αφορά όλους εξίσου.

Δες περισσότερα εδώ!



Συνεργασίες και διεθνής αναγνώριση

Η ανάπτυξη της We4All βασίστηκε σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών. Στην Ελλάδα συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, όπως Δήμους, δασαρχεία σε όλη την Ελλάδα και με την Πολιτική Προστασία, ενώ σε διεθνές επίπεδο είναι επίσημος εταίρος του ΟΗΕ για τη Δεκαετία Αποκατάστασης των Οικοσυστημάτων (2021–2030) και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Αυτή η θεσμική αναγνώριση ενισχύει τη φωνή της οργάνωσης και της επιτρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες.

Advertisement

Εξίσου καθοριστική είναι η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Σε μια εποχή που οι κανονισμοί ESG υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση για το περιβάλλον, η We4All έχει γίνει στρατηγικός εταίρος για εκατοντάδες εταιρείες που επιδιώκουν ουσιαστικά έργα με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Εκατοντάδες εταιρείες έχουν στηρίξει δράσεις της, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξιοπιστία του οργανισμού και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του έργου του.

Περισσότερα πληροφορίες για τη We4All θα βρεις εδώ!



Advertisement

Μια νέα κουλτούρα συμμετοχής

Πέρα από τους αριθμούς, η μεγαλύτερη επιτυχία της We4All είναι ότι άλλαξε το αφήγημα. Από την αίσθηση ανημποριάς μετά τις πυρκαγιές του 2018, έφερε ένα μήνυμα ελπίδας: ότι κάθε πολίτης μπορεί να συμβάλει, ότι η αλλαγή ξεκινά με μικρές πράξεις, και ότι η αλληλεγγύη και η περιβαλλοντική ευθύνη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Η We4All δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική ΜΚΟ. Είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα –παρά τις πληγές της– μπορεί να παράγει πρωτοβουλίες που εμπνέουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ίσως, μέσα από κάθε δενδρύλλιο που φυτεύεται, να φυτεύεται και ένας σπόρος μιας νέας νοοτροπίας: ότι η Γη δεν μας ανήκει, αλλά μας φιλοξενεί.

Advertisement