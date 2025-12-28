Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο γνωστός τράπερ Ivan Greko, ύστερα από τη νέα σύλληψή του, αυτήν τη φορά στην περιοχή της Γλυφάδας.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος είχε καταφέρει να αλλάξει για ακόμα μία φορά τους περιοριστικούς όρους, που του είχαν επιβληθεί πριν από λίγες ημέρες. Ετσι, από τον κατ´ οίκον περιορισμό και την ηλεκτρονική επιτήρηση είχαν μετατραπεί οι όροι στην εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και στην απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Για αυτό και ο δημοφιλής στη νεολαία τραγουδιστής της τραπ δεν φορούσε το «βραχιολάκι».

Όσον αφορά στο όχημα, του οποίου είχε δηλωθεί η υπεξαίρεση, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ενοικιαστεί από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης από άλλο πρόσωπο, που το είχε παραχωρήσει στον 28χρονο και εκείνος δεν είχε πληρώσει το αντίτιμο της ενοικίασης.