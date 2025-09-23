Μια ατάκα του Άρη Πορτοσάλτε, με αφορμή το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την συγκέντρωση ατόμων που στέκονται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ανδρέα Μικρούτσικου, ο οποίος τον αποκάλεσε «αλήτη» και πως είναι «για φτύσιμο», λίγο προτού αποχωρήσει έξαλλος από το πλατό της εκπομπής.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Άρης Πορτοσάλτε ήταν προσκεκλημένος στην ενημερωτική εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ. Όταν η συζήτηση επικεντρώθηκε στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς και στο ότι έξω από τη Βουλή, συγκεντρώνονται πολίτες, που περνούν ώρες καθισμένοι, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο δημοσιογράφος σχολίασε τα εξής:

«Εδώ και ένα μήνα είπαμε ότι ο ιερός χώρος αυτός, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν είναι κανενός πολίτη. Είναι όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι ένας ιερός τόπος που αποφασίσαμε ως Πολιτεία ότι θα τιμούμε τους προγόνους μας, οι οποίοι πήγαν να υπερασπιστούν την πατρίδα και σκοτώθηκαν στη μάχη.

Έχουμε ένα μνημείο που δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, δεν ανήκει σε καμία οργάνωση σε κανέναν πικραμένο. Εάν θεωρήσει η Πολιτεία μας και η μερίδα της κοινωνίας μας ότι χρειάζεται έναν άλλο χώρο για να τιμήσει άλλους νεκρούς όπως τα παιδιά, τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από την τραγωδία των Τεμπών, μπορεί να το κάνει αυτό το μνημείο», είπε.

«Αλλά αυτόν τον χώρο, αυτό το πεδίο, το πολύ μικρό το πολύ συμβολικό, να μην το αφήσουμε να γίνει τσαντιροκατάσταση», πρόσθεσε.

Έξαλλος με τον Πορτοσάλτε ο Μικρούτσικος

«Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Είναι ένας βαθύτατα αντιδραστικός και το βράδυ νομίζω ότι κάθεται και σκέφτεται “τι θα πω για να με βρίζουν”. Για να τον βρίζει όμως ποιος; Ο απλός λαός, ο άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και για να του λένε υπερκουβέντες 2-3 Υπουργοί.

Λοιπόν, το τί είναι η Πλατεία Συντάγματος και τί είναι το Περιστήλιον και τί είναι ο χώρος έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών για να τον φτύσουμε τον κερ@τ@. Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό, φτύσιμο. Είναι αλήτης», τόνισε ο Ανδρέας Μικρούτσικος κατά την διάρκεια της εκπομπής “Buongiorno”, ενώ αμέσως μετά αποχώρησε από το πλατό.