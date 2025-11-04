Σε αποκαλύψεις ως προς τις συνθήκες διερεύνησης της υπόθεσης του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2021 βρέθηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, προχώρησαν την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, οι συνήγοροι της οικογένειας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε με την έναρξη της δίκης ο εκ των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας Νίκος Κωνσταντόπουλος έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του λιμενάρχη Χαλκίδας και του λιμενάρχη Ερέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και έκδοση ψεύδους βεβαίωσης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Advertisement

Advertisement

Να σημειωθεί ότι τα δυο στελέχη του Λιμενικού είχαν λάβει μέρος στις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ αλλά, τώρα, μετά την άσκηση της δίωξης σε βάρος τους θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις σε ανακριτή για τους χειρισμούς τους στην όλη υπόθεση.

Όπως έκαναν γνωστό οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας η άσκηση της δίωξης σε βάρος των δυο λιμεναρχών παραγγέλθηκε με την υπ 35/2025 διάταξη της εισαγγελίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με την οποία γίνονται εν μέρει δεκτές οι προσφυγές της οικογένειας Βαλυράκη.

Η δίωξη σε βάρος των δυο λιμεναρχών, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντόπουλο, αφορά στο γεγονός ότι «τα δυο στελέχη του Λιμενικού χάλκευσαν – κατασκεύασαν ψεύτική κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Ευ. Ασμάνη τον οποίο πίεσαν να ανακαλέσει και να δηλώσει αναληθώς ότι δεν ήταν αυτόπτης και ότι ψευδώς εμφανίστηκε ως αυτόπτης κατέθεσε».

Όπως τόνισε ο συνήγορος της οικογένειας του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ πρόκειται για «μια συγκλονιστική εξέλιξη γιατί αποκαλύπτει – βεβαιώνει τις θέσεις της οικογένειας Βαλυράκη που από την πρώτη στιγμή δεν δέχθηκε το εύπεπτο σενάριο του ατυχήματος».

Επίσης – όπως σημείωσε ο συνήγορος– η δίωξη «αποκαλύπτει τις ευθύνες του εισαγγελέα Χαλκίδας και τεκμηριώνει με τρόπο αναντίρρητο την αξιοπιστία του μάρτυρα Ασμάνη αλά και της οικογένειας Βαλυράκη».

Σε άλλη σημείο της τοποθέτησής του ο κ. Κωνσταντόπουλος σημείωσε: «Ο ένας λιμενάρχης υπαγόρευε και έγραφε ο άλλος προκειμένου ο Ασμάνης να πιεστεί και να υπογράψει ανάκληση και να εμφανιστεί δημόσια ανακόλουθος και αναξιόπιστος. Οι δυο επίορκοι υπέθαλπαν τους παρόντες κατηγορούμενους και επεδίωξαν να υιοθετηθεί η εκδοχή του ναυτικού ατυχήματος και όχι η ανθρωποκτονία από πρόθεση (…). Αυτή η ιστορία με συγκλονίζει, έχετε μπροστά σας τα τραγικά ελλείμματα του κράτους δικαίου που υπάρχει. Εντός του κράτους εντός των θεσμών αναπτύχθηκε, δηλαδή εκστρατεία που επεδίωξε αποπροσανατολισμό και συγκάλυψη ώστε η υπόθεση να μην φτάσει στο ακροατήριο σας με τους συγκεκριμένους δυο κατηγορούμενους».

Advertisement

Από την πλευρά της η έτερη συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε εκ νέου λόγο για οργιώδες παρασκήνιο στην εν λόγω υπόθεση και απευθυνόμενη προς την υπεράσπιση των δυο ψαράδων που κάθονται στο εδώλιο σημείωσε: «Τον δολοφόνησαν ενώ ο άνθρωπος είχε βγει στη θάλασσα να κάνει το χόμπι του. Ήταν 77 ετών χωρίς προβλήματα και προσπαθήσατε να τον παρουσιάσετε σαν ένα γέροντα που έπαθε ατύχημα.

«Αν δεν υπήρχαν τα παιδιά, ο αδελφός του και η γυναίκα του αυτή η υπόθεση δεν θα έφτανε ποτέ αρχείο. Πόσο βολικό θα ήταν να αφήναμε αυτή την υπόθεση στους δυο λιμενάρχες που τώρα παραπέμπονται; Θα θέλατε να ήσασταν στη θέση της κυρίας Βαλυράκη;» ανέφερε μεταξύ άλλων η συνήγορος και έκανε λόγο για «εξαφάνιση» αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης, όπως βιντεοληπτικό υλικό.

Η υπεράσπιση πάντως των δύο κατηγορούμενων σχολίασε: «Να αποδειχτεί η αλήθεια, να εξεταστεί ενδελεχώς η υπόθεση και θα εξετάσουμε τον κ.Ασμάνη προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία του. Οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο των κατηγορουμένων να γίνεται με προσοχή για να μην υπάρξει συκοφαντική δυσφήμηση».

Advertisement

Στο ακροατήριο βρίσκονται και σήμερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, Νίκος Σηφουνάκης, Μιχάλης Ρέππας, όπως και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία, η οποία είναι μάρτυρας στην υπόθεση.