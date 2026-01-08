Με όλους όσους βρέθηκαν στη δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη να μιλάνε για δολοφονία του πρώην υπουργού, συνεχίζεται την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, η εκδίκαση της υπόθεσης.

Καθοριστική υπήρξε η τελευταία κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος εμφανίστηκε να αναγνωρίζει τους δύο κατηγορούμενους ως δράστες της επίθεσης. Πρόκειται για δύο αδέλφια, τα οποία κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη, τα οποία όμως αρνούνται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή τους, υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα δεν βρίσκονταν καν στη θάλασσα με το σκάφος τους.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, ο αυτόπτης μάρτυρας επιμένοντας στην αρχική του εκδοχή, κατέθεσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες στο καΐκι τους, ήταν εκείνοι που προσέγγισαν και «κύκλωσαν» το φουσκωτό σκάφος του θύματος.

Όπως περιέγραψε, προηγήθηκε έντονη λογομαχία, ενώ στη συνέχεια ο ένας από τους δύο κατηγορουμένους σήκωσε το κοντάρι που χρησιμοποιούν συνήθως οι ψαράδες στα σκάφη τους και κατάφερε τρία με τέσσερα χτυπήματα στον Σήφη Βαλυράκη, με αποτέλεσμα εκείνος να γείρει και να πέσει στη θάλασσα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου προς υποστήριξη της κατηγορίας, Νίκου Κωνσταντόπουλου, σχετικά με τις κινήσεις του σκάφους των κατηγορουμένων, ο μάρτυρας ανέφερε: «Μόλις είδαν το φουσκωτό του θύματος, πήγαν κατευθείαν πάνω του. Ήταν σαν να του την είχαν στημένη». Μάλιστα, έκανε λόγο για κυκλωτικές κινήσεις του καϊκιού γύρω από το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη, τις οποίες απέδωσε σε προσπάθεια εκφοβισμού του θύματος πριν από τη μοιραία κατάληξη.

Είχε προηγηθεί η κατάθεση που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Αθανασίου Παπαθεοδώρου, αδελφού της χήρας του Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για δολοφονία που –όπως υποστήριξε– παρουσιάστηκε ως ατύχημα.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη σορό του πρώην υπουργού ως «πολύ χτυπημένη, με διαλυμένο πρόσωπο στη γνάθο και μεγάλο τραύμα στον λαιμό», επισημαίνοντας ότι η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τυχαίο περιστατικό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους αυτόπτες μάρτυρες που γνώρισε μέσω ενδιάμεσου προσώπου, περιγράφοντας τις «πιέσεις και τον φόβο» που –όπως είπε– δεχόταν ένας εξ αυτών πριν μιλήσει στις αρχές ή δημόσια.

Στη δίκη έχουν επίσης καταθέσει ήδη οι δύο γιοι και η σύζυγος του πρώην υπουργού.