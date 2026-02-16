Η αξιολόγηση της μαρτυρίας ενός ηλικιωμένου ψαρά απασχόλησε τη σημερινή διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, όπου εκδικάζεται η υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Το δικαστήριο εξέτασε κατά πόσο όσα είχε καταθέσει ο μάρτυρας στο στάδιο της ανάκρισης μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα και να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Ο 84χρονος είχε κληθεί να καταθέσει, όμως δεν εμφανίστηκε. Ο γιος του ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και κατέθεσε ιατρική βεβαίωση από το Νοσοκομείο Χαλκίδας, σύμφωνα με την οποία πάσχει και από άνοια, γεγονός που τον καθιστά ανίκανο να παραστεί στο ακροατήριο.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος ανέγνωσε την κατάθεση που είχε δώσει ο μάρτυρας στον ανακριτή. Σύμφωνα με αυτήν, το σκάφος των δύο κατηγορουμένων βρισκόταν στη θάλασσα την επίμαχη ώρα. Οι κατηγορούμενοι, ψαράδες στο επάγγελμα, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν ότι την ημέρα του περιστατικού δεν είχαν αποπλεύσει.

Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές, για τη μαρτυρία του ηλικιωμένου ψαρά

Η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας υπογράμμισε τη σημασία της μαρτυρίας. «Πρόκειται για άνθρωπο που γνωρίζει τη θάλασσα και τα σκάφη της περιοχής. Όταν κατέθεσε δεν ήταν ανοϊκός. “Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα”, είπε, γεγονός που αναιρεί το άλλοθι των κατηγορουμένων», ανέφερε συνήγορος.

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι αναφορές του μάρτυρα παρουσιάζουν αντιφάσεις. «Τέσσερις ημέρες μετά το συμβάν δήλωσε ότι δεν είδε τίποτα. Σε επόμενη κατάθεση είπε ότι δεν είδε το σκάφος να εισέρχεται ή να εξέρχεται από το λιμάνι. Αργότερα ανέφερε ότι “τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα”. Πότε ακριβώς συνέβη αυτό; Στις 11:17, καταγραφή από drone δείχνει το σκάφος στο λιμάνι», υποστήριξαν.

Ακολούθησε η κατάθεση του γιου του 84χρονου, ο οποίος ανέφερε ότι ο πατέρας του παρουσιάζει προβλήματα μνήμης τα τελευταία χρόνια και συχνά μπερδεύεται. «Μας είχε πει ότι δεν ήθελε να χαλάσει το χατίρι του ανακριτή, γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Ό,τι τον ρωτούσε, του το έλεγε… ίσως μπερδεύτηκε», κατέθεσε.

Σε ερώτηση για το πότε εμφανίστηκαν τα προβλήματα, απάντησε ότι ξεκίνησαν περίπου πριν από πέντε χρόνια, προσθέτοντας πως «τον Απρίλιο του 2021 μπορούσε να καταθέσει, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν μπερδεύτηκε ή αν τα είπε σωστά».

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι η οικογένειά του διατηρούσε επί χρόνια καλές σχέσεις με τους κατηγορουμένους — «από παιδιά είμαστε μαζί» — διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πλέον δεν υπάρχουν επαφές. Όπως έγινε γνωστό από την πολιτική αγωγή, έχει κατατεθεί μήνυση σε βάρος του πατέρα του από τους κατηγορουμένους.