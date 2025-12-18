Με την εξέταση του αυτόπτη μάρτυρα συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για την ανθρωποκτονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, η οποία φέρεται να τελέστηκε τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο Ευάγγελος Ασμάνης, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει σε προηγούμενη δικάσιμο ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της φονικής επίθεσης. Κατά τη σημερινή του κατάθεση, ο μάρτυρας προχώρησε σε ευθεία αναγνώριση των δύο κατηγορουμένων μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Πρόκειται για δύο αδέλφια, τα οποία κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη, τα οποία όμως αρνούνται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή τους, υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα δεν βρίσκονταν καν στη θάλασσα με το σκάφος τους.

Ο κ. Ασμάνης, επιμένοντας στην αρχική του εκδοχή, κατέθεσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες στο καΐκι τους, ήταν εκείνοι που προσέγγισαν και «κύκλωσαν» το φουσκωτό σκάφος του θύματος. Όπως περιέγραψε, προηγήθηκε έντονη λογομαχία, ενώ στη συνέχεια ο ένας από τους δύο κατηγορουμένους σήκωσε το κοντάρι που χρησιμοποιούν συνήθως οι ψαράδες στα σκάφη τους και κατάφερε τρία με τέσσερα χτυπήματα στον Σήφη Βαλυράκη, με αποτέλεσμα εκείνος να γείρει και να πέσει στη θάλασσα.

«Είδα τον πρώτο κατηγορούμενο όρθιο να χτυπά. Ο δεύτερος ήταν σκυφτός, σαν να τον χτυπούσε για να τον αποτελειώσει. Σαν να απλώνει το χέρι για να τον βοηθήσει; Δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, περιγράφοντας τη σκηνή που, όπως είπε, εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του.

Παράλληλα, ο κ. Ασμάνης επανέλαβε ενώπιον του δικαστηρίου ότι έχει δεχθεί πιέσεις προκειμένου να μην μιλήσει για όσα είδε. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ένα «περίεργο» περιστατικό, το οποίο –κατά τον ίδιο– συνέβη αμέσως μετά την πρώτη ημέρα κατάθεσής του στο δικαστήριο και τη δημοσιοποίησή της. «Πήγα στην αγορά να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο, μόλις με είδε, γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση;» κατέθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου προς υποστήριξη της κατηγορίας, Νίκου Κωνσταντόπουλου, σχετικά με τις κινήσεις του σκάφους των κατηγορουμένων, ο μάρτυρας ανέφερε: «Μόλις είδαν το φουσκωτό του θύματος, πήγαν κατευθείαν πάνω του. Ήταν σαν να του την είχαν στημένη». Μάλιστα, έκανε λόγο για κυκλωτικές κινήσεις του καϊκιού γύρω από το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη, τις οποίες απέδωσε σε προσπάθεια εκφοβισμού του θύματος πριν από τη μοιραία κατάληξη.

Σε ερώτηση του Νίκου Κωνσταντόπουλου, δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας, για το τι είδε τελευταίο πριν αποχωρήσει από το σημείο, ο μάρτυρας απάντησε: «Φορούσε στολή, επέπλεε στο νερό και το σκάφος έβαλε μπρος και έφυγε προς το Πεζονήσι».

Πηγή: dikastiko.gr