Ένας 57χρονος Πολωνός έχασε τη ζωή του στο Ναυάγιο της Ζακύνθου. Ο άτυχος άνδρας έφτασε στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και βούτηξε για να κολυμπήσει στην περιοχή όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του.

Στον 57χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια όταν το σκάφος έδεσε στο λιμάνι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια του θανάτου διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.