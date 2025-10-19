Να μην ξεκινήσω με το κλασσικό που έλεγαν οι αρχαίοι ότι «ένας υγιής νους χρειάζεται και ένα υγιές σώμα». Η άσκηση είναι πάντα ένας σημαντικός παράγοντας που βοηθάει και την υγεία και την ευεξία και βεβαίως ταυτόχρονα και μία σωστή σωματική διάπλαση. Δυστυχώς ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει πολύ πιεστικός με τις τεράστιες προκλήσεις και τις επαγγελματικές και της οικογένειας, που περιορίζει τον απαραίτητο χρόνο με τον οποίο ατομικά, γυναίκες και άντρες, πρέπει να ασχολούνται έστω και στοιχειωδώς με τον εαυτό τους. Κάποιοι μπορεί να βαδίζουν τα πρωινά, τα βράδια. Κάποιοι μπορεί να κάνουν στοιχειώδη γυμναστική στο σπίτι τους. Μερικές βασικές ασκήσεις. Αλλά αυτό αρκεί άραγε; Μήπως πρέπει ο καθένας να πείσει τον εαυτό του ότι χρειάζεται 1 ώρα, κάποιες λίγες μέρες την εβδομάδα, για να κάνει μια σωστή γυμναστική/ασκήσεις;

Αυτό, που σίγουρα πρέπει να γίνεται σωστά, το επιτυγχάνει κάποιος, μόνο με την καθοδήγηση ενός σπουδασμένου/εξειδικευμένου γυμναστή, σε ένα συγκεκριμένο γυμναστηριακό χώρο.

Το βόλεϊ είναι ένα από τα αθλήματα που μου αρέσουν ιδιαίτερα και το παρακολουθώ και το υπηρέτησα ως αθλητικός συντάκτης στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας μου. Και παρακολουθώντας τους αγώνες και της εθνικής ομάδας γυναικών και του ολυμπιακού γυναικών, γνώρισα και γίναμε καλοί φίλοι, τον γυμναστή των δύο ομάδων, τον Αντρέα Φραντζεσκάκη. Μου επέτρεψε να παρακολουθήσω αρκετές από τις προπονήσεις στις οποίες παρενέβαινε ο ίδιος ο γυμναστής. Και όταν έμαθα ότι έχει και το προσωπικό του γυμναστήριο, το REFLECT, στο Παλαιό Φάληρο, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 15, ζήτησα αν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βίντεο και να μιλήσουμε για τη γυμναστική και την σημασία στη ζωή μας. Οπότε παραθέτω την κουβέντα μας με τα βασικά σημεία απομαγνητοφώνησης και στο τέλος του κειμένου ολόκληρο το βίντεο, με εικόνες από το υπερσύγχρονο γυμναστήριο του

«Ο χώρος μας στο Reflect, από την αρχή της κατασκευής του, είχε σαν φιλοσοφία πως το κομμάτι της άσκησης, το οποίο είναι κάπως παραμελημένο στην ποιότητα, μπορούμε να το αγκαλιάσουμε από κάθε οπτική γωνία. Τι σημαίνει αυτό; Να στραφούμε λίγο πιο πολύ στην νοοτροπία του χώρου. Δηλαδή όταν θα έρθει κάποιος στο χώρο άσκησής του, δεν θα κάνει τη γυμναστική του γιατί απλά πρέπει να την κάνει. Θα την κάνει με ακρίβεια που θα του εξοικονομήσει χρόνο και σε ένα περιβάλλον που θα νιώθει ωραία που βρίσκεται εκεί.

»Ο κάθε αθλούμενος που βρίσκεται στο γυμναστήριο έχει περάσει πρώτα από μια σειρά από μία σωματομέτρηση. Από μια ανάλυση της φυσικής του κατάστασης, ευλυγισίας του, της ισορροπίας του µε τη σύσταση σώματος, έτσι ώστε να καταγράψουμε το προφίλ του. Και όταν του κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζουμε «πέρσοναλ», δηλαδή «προσωπικό», να είναι ένα προγραμμα ακρίβειας πάνω στα δικά του δεδομένα, πάνω στα δικά του σωματομετρικά χαρακτηριστικά.

HuffPost: Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει κάποιος να έρχεται στο Reflect, στο γυμναστήριο, για να κάνει τις ασκήσεις του;

Αντρέας Φραντζεσκάκης: Nομίζω πως η πιο σωστή συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον, είναι ποιες είναι αυτές οι φορές οι οποίες μπορούν να γίνουν ρουτίνα μας. Να γίνουν κτήμα μας. Άρα σε ότι έχει σχέση με το κομμάτι της άσκησης, πρέπει να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας, στο ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα ενός μήνα, που πρέπει να το παω στα «κόκκινα» για να βγω στην παραλία, αλλά πρέπει να είναι ένας τρόπος ζωής που τον εξελίσσουμε. Ποιες και πόσες είναι οι φορές που μπορεί κάποιος να συμμετέχει χωρίς να νιώθει το αίσθημα της πίεσης; Αν το πρόγραμμα το επιτρέπει 2 φορές, 2 φορές, 3 φορές, 3 φορές. Μετά στις παραπάνω, εξαρτάται από το προφίλ του αθλούμενου.

HuffPost: Ωραία. Πες, λοιπόν, ότι ξεκινώ εγώ μαζί σου. Και έρχομαι την ώρα που μπορώ, σε αυτό το χώρο. Θα χω βάλει τη φορμίτσα μου. Το σορτσάκι μου. Θα έχω κάποιον να με καθοδηγεί; Ή θα έχω γραπτά τις οδηγίες του; Τι πρέπει να κάνω τη μία ώρα που θα είμαι εκεί;

Αντρέας Φραντζεσκάκης: Κατ’αρχήν δεν χρειάζεται να κουβαλήσει μαζί του πράγματα που θα του παρέχονται στο Reflect όπως οι πετσετούλες μας, τα νεράκια μας ή ότι άλλο μικρό αξεσουάρ χρειάζεται. Και το πρόγραμμα δεν το έχουμε γραπτά, αλλά υπάρχει ο γυμναστής, ο επιβλέπων γυμναστής για τον αθλούμενο.

HuffPost: Ωραία. Ξεκινάμε, λοιπόν και αρχίζουμε και σχηματοποιούμαστε. Γινόμαστε όχι πιο δυνατοί, γιατί δεν ήλθαμε να κάνουμε μπράτσα, δηλαδή για να γίνουμε bodybuilders.

Αντρέας Φραντζεσκάκης: Όχι σε καμία των περιπτώσεων.

HuffPost: Οπότε ερχόμαστε για να γυμναστούμε για την υγεία μας.

Αντρέας Φραντζεσκάκης: Σωστά. Πάμε ξανά το πρόγραμμα του καθενός. Εμένα προσωπικά αν και είναι υποκειμενική απάντηση, είναι η πρωινή ώρα. Για ποιον λόγο; Γιατί έχει πολύ λιγότερους ανασταλτικούς παράγοντες. Αν και το πρωί η δυσκολία είναι στο να ξυπνήσω. Αν μπορέσω αυτό να το αντιμετωπίσω, μετά είναι πολυ εύκολο να μείνω σταθερός, ενώ το απόγευμα καλώς ή κακώς υπάρχουν τόσοι αστάθμητοι παράγοντες, όπως κούραση, γιατρός. μια εξωτερική εργασία, κάθισα λίγο παραπάνω στην δουλειά μου, το οτιδήποτε που θα μπορούσε να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα. Οπότε κυρίως, για να γυρίσουμε στο προηγούμενο στο πως μπορώ να κάνω ρουτίνα μου την άσκηση, είναι το πώς μπορώ να βρω την καταλληλότερη ώρα και μέρα, που αυτό θα πω ότι είναι η ώρα για τον εαυτό μου.

Η συζήτηση με τον Ανδρεά Φρανζεσκάκη, πέρασε στο οικονομικό. Δηλαδή στο κόστος μιάς σωστής άθλησης/γυμναστικής με την επίβλεψη γυμναστών

«Εμείς έχουμε 2 παροχές. Οι παροχές μας είναι το κομμάτι του «πέρσοναλ», που σημαίνει ένας γυμναστής με έναν αθλούμενο κατά τη διάρκεια της άσκησης. Και το κομμάτι το οποίο ονομάζεται «semi private» και αναφέρεται σε έναν γυμναστή με Μαξ 3 συμμετέχοντες με μέγιστο αριθμό τους 3 συμμετέχοντες στο χώρο του Functional, στο χώρο δηλαδή με τα ελεύθερα βάρη ή τα μηχανήματα και όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

»Οπότε για το κομμάτι του «πέρσοναλ», το οποίο διεξάγεται και στους 2 χώρους, οι τιμές ξεκινάνε από 40 έως 60€, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών του χώρου. Αυτό μπορεί να σημαίνει και τις επαναληπτικές μετρήσεις και το ΦΠΑ, εννοείται. Στη δεύτερη μορφή παροχής, το κόστος κυμαίνεται από 15 ως 25€ τη συνεδρία».

HuffPost: Και με τις μικρές ηλικίες; Τα παιδιά; Μπορούν να έρχονται στο Reflect;

Αντρέας Φραντζεσκάκης: Ναι, βεβαίως. Και πιστεύω, μάλιστα, ότι είναι ένας πολύ παρεξηγημένος παράγοντας το κομμάτι της νεαρής ηλικίας. Τα παιδιά στο χώρο της άσκησης βοηθούνται στην ανάπτυξη και προφανώς, αν κάποιο παιδί είναι ανήλικο, η συμμετοχή γίνεται με την υπεύθυνη δήλωση του γονέα του. Αλλά η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει από μια πολύ νεαρή ηλικία.

