Η πρόσβαση στο διαδίκτυο πρόκειται πλέον για μία καθολική δυνατότητα η οποία μπορεί και παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο. Καλώς ή κακώς, μπορούμε να μείνουμε συνδεδεμένοι ακόμα και σε μερικές από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Γης. Ωστόσο, αυτό καθιστά δύσκολο να «ξεκολλήσουμε» από την οθόνη του κινητού μας, όσο κι αν λαχταράμε ένα ταξίδι που θα μας απομακρύνει από όλους τους περισπασμούς.

Παρόλα αυτά, αν ξέρουμε πού να πάμε, υπάρχουν ακόμα μέρη χωρίς Wi-Fi. Όταν τα ανακαλύψουμε, ίσως και να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από το ατελείωτο scroll, την ανάγκη να παρακολουθούμε τις τάσεις στα social media και την πίεση να «τσεκάρουμε» συνέχεια μηνύματα και ειδοποιήσεις.

«Το να βγούμε εκτός δικτύου μάς βοηθά να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο των συνεχών ειδοποιήσεων και της υπερφόρτωσης πληροφορίας, δίνοντας στον εγκέφαλο χώρο να κάνει επανεκκίνηση», εξηγεί η ψυχίατρος Κριστίνα Λι από το Kaiser Permanente. Όπως συμπληρώνει, η εμπειρία αυτή μπορεί να οξύνει το νου μας, να βελτιώσει τη δημιουργικότητα και να μετριάσει την κατάθλιψη και το άγχος.

Παρακάτω, προετίνονται μερικοί προορισμοί-αποδράσεις που θα μας κάνουν να ξεχάσουμε την ζωή μας στον ψυφιακό κόσμο και να θυμηθούμε αυτή στον πραγματικό.

Serian Camps: Κένυα και Τανζανία



Αν και πολλά σαφάρι κάμπινγκ στην υποσαχάρια Αφρική πλέον προσφέρουν Wi-Fi, οι ιδιοκτήτες των Serian Camps στην Κένυα και την Τανζανία επιλέγουν συνειδητά να τα κρατούν αποσυνδεδεμένα. «Τα σαφάρι ήταν πάντα – και πρέπει να παραμείνουν – μια βαθιά προσωπική εμπειρία», λέει ο Άντριου βαν ντε Μπροκ, ιδιωτικός οδηγός στα Serian Camps. Όπως τονίζει, «ένα σαφάρι είναι μια σπάνια ευκαιρία να βρεθούμε παρόντες σε ένα σύστημα το οποίο ούτε προσποιείται ούτε σκοπεύει να μας ψυχαγωγήσει. Η πολυαισθητηριακή εμπειρία διακόπτεται εύκολα από την παρόρμηση να μοιραστούμε στιγμές με όσους δεν είναι εκεί να τις ζήσουν», προσθέτει.

Όρη Παμίρ, Τατζικιστάν



Τα Όρη Παμίρ στην ανατολική πλευρά του Τατζικιστάν ξεχωρίζουν για τις πανύψηλες κορυφές, τις γαλάζιες λίμνες, τις αχανείς κοιλάδες και τις μικρές, ημινομαδικές κοινότητες που εξακολουθούν να ζουν κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Ο μόνος δρόμος για να διασχίσουμε την περιοχή είναι η διαδρομή M-41, γνωστή και ως Pamir Highway.

Χάρη στη φυσική της ομορφιά αλλά και στη μεγάλη πολιτιστική και ιστορική της αξία, πολλοί ταξιδιώτες, θεωρούν τη διαδρομή μία από τις πιο εντυπωσιακές οδικές περιπέτειες στον κόσμο.

Μονοπάτι Wadi Dana, Ιορδανία



Το Wi-Fi είναι σπάνιο κατά μήκος του Jordan Trail και αναξιόπιστο ακόμα κι εκεί που υπάρχει. Αν οργανωθούμε σωστά, μπορούμε να μην το συναντήσουμε καθόλου. Ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη της διαδρομής χωρίς Wi-Fi είναι το Wadi Dana Trail (Dana Trail), σύμφωνα με τον οδηγό Μοχάμαντ Αγιασρά από την Intrepid Travel, ο οποίος συνοδεύει συχνά πεζοπορικές ομάδες στην Ιορδανία.

Το μονοπάτι είναι αγαπητό γιατί περνά μέσα από την Dana Biosphere Reserve και οδηγεί στα αρχαία ερείπια της Πέτρας, μιας πόλης σκαλισμένης σε κόκκινους ψαμμόλιθους.

Μονοπάτι Laugavegur, Ισλανδία



Το Laugavegur Trail διασχίζει το Fjallabak Nature Reserve στα νότια υψίπεδα της Ισλανδίας. Το μονοπάτι «βρίσκεται κρυμμένο στα υψίπεδα, δηλαδή στο ακατοίκητο κέντρο της χώρας», όπως λέει ο Ισλανδός οδηγός Πάλσον. Ξεκινά από το Landmannalaugar, γνωστό για τις θερμές πηγές του, με φόντο βουνά σε αποχρώσεις ροζ και πράσινου, που μοιάζουν βγαλμένα από έναν άλλον κόσμο.

Στη συνέχεια, το τοπίο λαμβάνει την μορφή ατελείωτων μαύρων ηφαιστειακών πεδίων, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα δέντρο στον ορίζοντα. Στο τέλος, οι πεζοπόροι μπορούν να κατέβουν στο Þórsmörk, μια καταπράσινη κοιλάδα γεμάτη σημύδες. «Είναι σαν να μπαίνουμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο», συνεχίζει ο Πάλσον. Η κοιλάδα φιλοξενεί παγετώνες, ποτάμια, ηφαιστειακούς κρατήρες και πλούσια πανίδα, από αλεπούδες της Αρκτικής μέχρι ταράνδους. Εκτός από την αρχή και το τέλος της διαδρομής, δεν υπάρχει πουθενά η πρόσβαση σε διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από The National Geographic

