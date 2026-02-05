Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Ιωάννα Τούνη, η οποία είναι full in love με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Το ζευγάρι έκλεισε έναν χρόνο σχέσης και ο επιχειρηματίας ετοίμασε για την influencer μια ιδιαίτερα ρομαντική έκπληξη, που την άφησε ενθουσιασμένη.

Η επέτειός τους ήταν την Τρίτη (03.02.2026) και η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα εντυπωσιακό δώρο: 365 κόκκινα τριαντάφυλλα, ένα για κάθε ημέρα του χρόνου που είναι μαζί. Ωστόσο, το πιο ξεχωριστό δώρο ήρθε λίγο αργότερα.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η επιχειρηματίας ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, αποκαλύπτοντας ότι την Πέμπτη φεύγει ταξίδι με τον σύντροφό της, χωρίς να γνωρίζει τον προορισμό.

Στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αύριο φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και μάλιστα φεύγω ένα ταξίδι, στο οποίο δεν ξέρω τον προορισμό.

Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω ταξίδι χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, οπότε δεν ξέρω τι βαλίτσα πρέπει να φτιάξω ακριβώς. Μου ‘πε ότι δεν θα ‘χει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει».

Η influencer δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη φροντίδα και την αγάπη που λαμβάνει από τον σύντροφό της, μιλώντας με ειλικρίνεια για τα συναισθήματά της:

«Κλείσαμε έναν χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι… για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γελάνε τα μουστάκια μου, δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Και φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, ματάκια, ματάκια, ματάκια, ματάκια».