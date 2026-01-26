Η Ιωάννα Τούνη, μιλώντας για την υπόθεση του revenge porn, αναφέρθηκε σε δήλωση του κατηγορούμενου, ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο και ισχυρίστηκε πως έχει στραβισμό. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην influencer, η οποία ανέβασε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στα stories του Instagram προσωπικές της σκέψεις για την ψυχολογική της κατάσταση.

Η ανάρτηση έρχεται τρεις ημέρες μετά τη νέα διακοπή της δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Φεβρουαρίου. Η ίδια τονίζει την ψυχική κόπωση και την πίεση που βιώνει, ενώ εκφράζει την ανάγκη για στήριξη και κατανόηση από τους διαδικτυακούς της φίλους. Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί έντονα τα μέσα και το κοινό.

Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι απομακρύνθηκε από τα social media με σκοπό να ηρεμήσει μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω βάλει stories τις τελευταίες μέρες και η αλήθεια είναι πως την περασμένη Παρασκευή είχα ξανά μανά το δικαστήριο, το οποίο γενικά με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Απλά ξέρεις, όποτε παίρνω off λίγο και “πέφτω”, σκέφτομαι τους δύο ανθρώπους που είναι στο δικαστήριο και παρακολουθούν το προφίλ μου σαν τα μαύρα κοράκια μαζί με όλους τους δικούς τους. Σκέφτομαι πόση χαρά και ικανοποίηση μπορεί να παίρνουν με το να με κάνουν να πέφτω. Και σκέφτομαι “Ιωάννα συγκρατήσου γρήγορα και πάμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί ακριβώς που την αφήσαμε”. Λοιπόν, ό,τι και να συμβαίνει, θα προσπαθώ να είμαι καλά και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θέλω για τον εαυτό μου για αρχή».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η influencer ανέφερε για τον κατηγορούμενο: «Τέλος πάντων, με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πάει να θίξουν την ηθική μου και ξέρεις με όλο αυτό που συμβαίνει, με αφορμή δηλαδή κάτι τόσο άσχημο και κακοποιητικό, ήθελα να πω πραγματικά ότι δεν έχει καμία σημασία αν έχεις πάει με έναν ή αν έχεις πάει με 101 ανθρώπους, αρκεί να μην έχει τύχει να πας… Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Επίσης, δεν ξέρω αν σας σχολίασα το εξής; Γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν έχω ανεβάσει story, δεν έτυχε να μιλήσουμε. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Είναι πραγματικά να ντρέπεται η ντροπή. Ο κατηγορούμενος, λοιπόν, με τον οποίο εμφανίζομαι στο βίντεο, ο οποίος κοιτάει την κάμερα, ισχυρίστηκε, για πρώτη φορά τώρα, ότι έχει στραβισμό. Δεν είδε μάλλον ποιος το τραβάει και ότι είναι ο κολλητός του, γιατί έχει στραβισμό. Οπότε δεν θα μπορούσε να δει. Δεν ξέρω… Ξέρεις κάτι; Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό σήμερα. Πολύ δυσάρεστο μου είναι όλο αυτό».



Η δίκη για την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη διακόπηκε για τις 20 Φεβρουαρίου, η οποία συνεχίστηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου με την κατάθεση τεσσάρων μαρτύρων. Όπως έγινε γνωστό, το επίμαχο βίντεο δεν προβλήθηκε, κάτι που θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.