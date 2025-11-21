Περνάμε περίπου το ένα τρίτο της ζωής μας στο κρεβάτι και συχνά κοιμόμαστε στο πλάι, περνώντας 7 με 8 ώρες κάθε βράδυ σε μια στάση που ερεθίζει και τσαλακώνει το δέρμα του προσώπου. Ρωτήστε οποιονδήποτε πλαστικό χειρουργό ή δερματολόγο και θα σας πει ότι μπορεί να μαντέψει σε ποια πλευρά κοιμάστε απλώς παρατηρώντας αυτές τις πτυχές στο πρόσωπό σας.

Καθώς μεγαλώνουμε, το δέρμα μας γίνεται πιο εύθραυστο, λιγότερο ελαστικό και οι «πτυχώσεις ύπνου» χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξαφανιστούν, μεταμορφώνοντας αργά αλλά σταθερά σε μόνιμες ρυτίδες. Μόνο οι μαξιλαροθήκες που κατασκευάζονται από ένα πολύ απαλό, χαμηλής τριβής ύφασμα, όπως το φυσικό μετάξι, περιορίζουν την τριβή του υφάσματος στο δέρμα και την εμφάνιση των πτυχώσεων ύπνου, σύμφωνα με το maisondelasoie.com .

Εν τω μεταξύ, με λίγη δημιουργικότητα, μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τις μαξιλαροθήκεςμε πολλούς έξυπνους και πρακτικούς τρόπους για να μη καταλήγουν πεταμένες σε ένα τυχαίο συρτάρι, πιάνοντας χώρο και μαζεύοντας σκόνη. Δεν χρειάζεται να πάνε χαμένες.

Το realsimple.com δίνει μερικές ιδέες:

1. Τσάντα αποθήκευσης ρούχων

Αν οι επιπλέον μαξιλαροθήκες ήδη καταλαμβάνουν χώρο στο σπίτι, ας τις αξιοποιήσουμε μετατρέποντάς τες σε τσάντες αποθήκευσης ρούχων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά χρώματα για να ξεχωρίζουμε εύκολα το περιεχόμενο.



2. Εσωτερική επένδυση καλαθιού άπλυτων

Ψάχνουμε έναν εύκολο τρόπο να βάζουμε τα άπλυτα στην άκρη όταν ταξιδεύουμε; Αρκεί μια μαξιλαροθήκη.



3. Εναλλακτική λύση στο bubble wrap

Οι μαξιλαροθήκες είναι εξαιρετικό υποκατάστατο του bubble wrap, κρατώντας γυάλινα και άλλα λεπτά αντικείμενα ασφαλή. Για πολύ ευάλωτα δώρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεύτερη μαξιλαροθήκη για έξτρα προστασία.



4. Κάλυμμα για κρεβάτι κατοικιδίου

Όταν ένα νέο κατοικίδιο μπαίνει στην οικογένεια, πάντα ξεχνάμε κάτι όπως καλύμματα για καναπέδες ή κρεβάτια, ειδικά αν το ζωάκι ακόμη μαθαίνει. Σε αυτή την περίπτωση, μια παλιά μαξιλαροθήκη γίνεται ιδανικό προσωρινό κάλυμμα.



5. Προστατευτικό κάλυμμα για εποχιακά στεφάνια

Όλοι λατρεύουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, αλλά η αποθήκευση στεφανιών μπορεί να είναι δύσκολη όταν τελειώσει η σεζόν. Η λύση είναι απλή: μια μαξιλαροθήκη. Προστατεύει τα στεφάνια από σκόνη και φθορά και ανάλογα με το μέγεθος μπορεί να φιλοξενήσει και μερικά ακόμη μικρά διακοσμητικά μαζί.

6. Σακουλάκι παπουτσιών για ταξίδια

Όταν ετοιμάζουμε βαλίτσες, χρησιμοποιούμε μια έξτρα μαξιλαροθήκη για να αποθηκεύσουμε τα παπούτσια μας, κρατώντας τα μακριά από τα ρούχα και τα υπόλοιπα αντικείμενα.

7. Επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα για ψώνια

Το να έχουμε μερικές μαξιλαροθήκες στο αυτοκίνητο είναι έξυπνο εφεδρικό πλάνο. Είναι αρκετά ανθεκτικές για να κρατήσουν χύμα είδη και βοηθούν να οργανώσουμε τα επιπλέον ψώνια που δεν χωρούν στις κανονικές τσάντες.



8. Κάλυμμα για κεφαλή σφουγγαρίστρας

Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να τελειώνουμε το ξεσκόνισμα ή το σφουγγάρισμα μέχρι που βλέπουμε όλη τη βρωμιά που έχει κολλήσει πάνω στη σφουγγαρίστρα. Αφού τη ξεπλύνουμε όσο καλύτερα μπορούμε, βάζουμε μια μαξιλαροθήκη γύρω της για να συγκρατήσει τα υπολείμματα.

9. Πανιά καθαρισμού

Γιατί να ξοδέψουμε χρήματα σε πανάκια ξεσκονίσματος όταν μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε μια παλιά μαξιλαροθήκη; Ένα φθαρμένο ή αχρησιμοποίητο κομμάτι λειτουργεί τέλεια για να μαζέψουμε σκόνη και σκουπιδάκια.

10. Καθαριστής για ανεμιστήρα οροφής

Ο καθαρισμός ενός ανεμιστήρα οροφής μπορεί να γίνει χάος, αλλά μια παλιά μαξιλαροθήκη κάνει τη δουλειά πολύ πιο εύκολη.

Με πληροφορίες από realsimple.com , maisondelasoie.com

