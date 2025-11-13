Αυτό το Σαββατοκύριακο, σκοπεύω να πραγματοποιήσω τη Μεγάλη Εξορία των Squishmallows – σ.σ. τα μαλακά, «χουχουλιάρικα», λούτρινα παιχνίδια που βρίσκονται παντού στο σπίτι μου.

Ανάμεσα στα τρια παιδιά μου βρίσκονται επτά τέτοια παιχνίδια. — και μεταξύ αυτών ένα φλαμίνγκο κι ένας δεινόσαυρος . Παρόλο που αυτά τα παιχνίδια — τα περισσότερα στο μέγεθος μιας γιγάντιας χελώνας — μένουν παρατημένα και απροστάτευτα στα πατώματα των δωματίων τους, τα παιδιά μου δεν θέλουν να τα ξεφορτωθώ. Κι εγώ τους ξεκαθάρισα πώς εκτός κι αν τα Squishmallows αρχίσουν να συνεισφέρουν στη δόση του στεγαστικού, θα πρέπει να φύγουν.

Αυτό που βοήθησε τα παιδιά να συμφωνήσουν είναι η υπενθύμιση ότι αδειάζουμε χώρο για καινούρια δώρα που θα έρθουν τον Δεκέμβριο.

Είναι μια λογική που μπορεί να εμπνεύσει κάθε είδους εκκαθαρίσεις. Καθάρισε το ψυγείο πριν το τραπέζι για την ονομαστική εορτή του αγαπημένου σου προσώπου (κι όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές, οι ονομαστικές εορτές πυκνώνουν) · ανακύκλωσε τις περσινές χριστουγεννιάτικες κάρτες πριν έρθουν οι καινούριες· πέταξε το παλιό, αηδιαστικό μακιγιάζ που έχεις χρόνια, αφού ζητήσεις από την κόρη σου — λάτρη του Sephora — να σου αγοράσει καινούρια προϊόντα για τα Χριστούγεννα.

Το να καθαρίζουμε τον χώρο μας καθαρίζει και το μυαλό μας, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

Έρευνες αποδεικνύουν ότι η ακαταστασία μπορεί να προκαλέσει άγχος, αλλά οι ειδικοί λένε πως πριν τις γιορτές πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι.

«Τώρα δεν είναι η στιγμή να βγάλουμε κάθε ρούχο από τη ντουλάπα μας», λέει η Τζεν Νοσεγουόρθι, σύμβουλος οργάνωσης σπιτιού στο Kirkland της Ουάσιγκτον. Αντίθετα, ας σκεφτούμε τα απλά κι ας μπούμε στο πνεύμα της τακτοποίησης με αυτές τις 3 συμβουλές:

Ξεκινάμε από την είσοδο

Είτε φιλοξενούμε πολύ κόσμο για για το πάρτι αγαπημένου μας προσώπου λόγω της ονομαστικής του εορτής, είτε είναι απλώς παιδιά που επιστρέφουν από το σχολείο, καλό είναι να έχουμε έναν χώρο εισόδου φιλόξενο — και έτοιμο να υποδεχτεί ανθρώπους και πράγματα.

«Χρειαζόμαστε άδειες κρεμάστρες στη ντουλάπα των παλτών», λέει η Τόνι Χάμερσλέι συγγραφέας του “The Complete Book of Home Organization.”

Ας απελευθερώσουμε χώρο με το να ξεφορτωθούμε παλιά ή αχρησιμοποίητα μπουφάν, που είναι πολύ περιζήτητα στα κέντρα δωρεών αυτή την εποχή, προσθέτει η Κάρολιν Σόλομον, σύμβουλιος οργάνωσης στη Νέα Υόρκη. Της αρέσει ο οργανισμός One Warm Coat, που στηρίζει δράσεις συλλογής παλτών σε όλη τη χώρα.

Οι ίδιες αρχές ισχύουν και για τα παπούτσια και τις βαριές μπότες: Μειώνουμε τα ζευγάρια και «ας μην τα αποθηκεύουμε αλλού αν στην πραγματικότητα δεν τα φοράμε», λέει η Χάμερσλέι. Μπορούμε επίσης να αγοράσουμε ένα μεγάλο καλάθι (ή έναν δίσκο για μπότες, που προτιμά η Σόλομον) για να συγκεντρώνουμε τα παπούτσια των επισκεπτών, αν στο σπίτι μας υπάρχει ο κανόνας «κινούμαστε χωρίς παπούτσια».

Κι αν έχουμε ένα τραπεζάκι δίπλα στην πόρτα που έχει γίνει «νεκροταφείο αλληλογραφίας»; Ταξινομούμε κι ανακυκλώνουμε, λέει η Σόλομον.

Ποιος από εμάς δεν έχει ανεβάσει τα χριστουγεννιάτικα στολίδια από το υπόγειο ή τα έχει κατεβάσει από το πάνω ράφι, μόνο και μόνο για να αφήσει μερικά στον πάτο του κουτιού και να τα ξαναφυλάξει για του χρόνου; Οι ειδικοί σχεδόν παρακαλούν: Ας ξεκαθαρίσουμε καθώς διακοσμούμε!

Εστιάζουμε στην κουζίνα

Η κουζίνα μας μάλλον θα δει μεγάλη κινητικότητα τις επόμενες εβδομάδες, οπότε τώρα είναι η ώρα να καθαρίσουμε τους πάγκους και να βεβαιωθούμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία.

«Δεν χρειάζεται να κάνουμε πλήρη εκκαθάριση του ντουλαπιού, απλώς ένα μικρό ξεσκαρτάρισμα», λέει η Νίκι Μπόιντ, συγγραφέας του “Beautifully Organized.”

Ας πετάξουμε τα πιο προφανή — ληγμένα τρόφιμα και μπαχαρικά, παλιά, μισοάδεια σακουλάκια με σνακ — για να κάνουμε χώρο για τα υλικά των γιορτών, λέει. Ας αναπληρώσουμε τα εφόδια για ψήσιμο και το βούτυρο, προσθέτει, κι ας εντοπίσουμε ό,τι υλικό πιστεύουμε ότι θα χρειαστούμε έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο.

«Αν έχουμε προσκεκλημένους που βοηθούν στην κουζίνα, δεν θα θέλαμε να μας βομβαρδίζουν με ερωτήσεις για το πού είναι κάθε τι», λέει η Νοσεγουόρθι. Συνιστά επίσης να οργανώσουε το συρτάρι με τα δοχεία αποθήκευσης, να πετάξουμε καπάκια που δεν ταιριάζουν και να τα ξαναστοιβάξουμε με λειτουργικό τρόπο ώστε να είμαστε έτοιμοι για την αποθήκευση των περισσευμάτων.

Είναι επίσης η ιδανική στιγμή να ξεφορτωθούμε ή να μετακινήσουμε τις σπάνια χρησιμοποιούμενες συσκευές που πιάνουν χώρο στον πάγκο, λέει η Σόλομον. Και είναι χρήσιμο να καθαρίσουμε το ψυγείο μας για να δημιουργήσουμε χώρο για τα ταψιά με κατσαρόλες που, δυστυχώς, μάλλον δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε. Ας χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα καρυκεύματα και μαρινάδες, κι ας αντισταθούμε στην παρόρμηση να αγοράσουμε καινούρια, λέει η Μπόιντ.

Τέλος, ας πάρουμε τη γενναία απόφαση να δωρίσουμε τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που δεν χρησιμοποιήσαμε πέρσι

«Αν δεν το χρησιμοποιήσαμε πέρυσι, ας το ξεφορτωθούμε», λέει η Χάμμερσλεϊ. «Κι τα βγάλουμε όλα έξω, ώστε να ξέρουμε τι έχουμε πριν αγοράσουμε κάτι καινούριο.»



ΚΙ όσο για αντικείμενα με συναισθηματική αξία, η Νοσεγουόρθι προτείνει να τα φωτογραφίσουμε για ανάμνηση και μετά να τα αποχωριστούμε.

Πέρυσι, αγόρασα φωτάκια LED για το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, μόνο και μόνο για να ανακαλύψω ότι η οικογένειά μου έχει μια (προηγουμένως άγνωστη αλλά πολύ έντονη!) προτίμηση στα παραδοσιακά, λαμπάκια. Ανέβασα τις LED γιρλάντες στην ομάδα Buy Nothing του Facebook, και μια γειτόνισσα από το τετράγωνό μου τις ζήτησε μέσα σε μία ώρα. Έχασα τα διπλά χρήματα, αλλά ένιωσα πως κέρδισα κάτι σημαντικότερο.



ΠΗΓΗ: nytimes.com

