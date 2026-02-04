Πρώτη έρευνα τέτοιου είδους απέδειξε ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού μειώνει το ποσοστό διάγνωσης καρκίνου κατά 12% τα επόμενα χρόνια και οδηγεί σε υψηλότερο ποσοστό έγκαιρης ανίχνευσης, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Guardian.

Εκατό χιλιάδες γυναίκες από τη Σουηδία συμμετείχαν στην, μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έρευνα που εξέταζε τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον προληπτικό έλεγχο για καρκίνο σύμφωνα με τους; ερευνητές. Πήραν μέρος σε μαστογραφικό έλεγχο και «εκτέθηκαν» τυχαία είτε σε προληπτικό έλεγχο με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης είτε σε τυπική ανάγνωση από δύο ακτινολόγους μεταξύ Απριλίου 2021 και Δεκεμβρίου 2022.

Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης λειτούργησε αναλύοντας τις μαστογραφίες και αναθέτοντας περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου σε μία μόνο ανάγνωση και περιπτώσεις υψηλού κινδύνου σε διπλή ανάγνωση από ακτινολόγους, καθώς και επισημαίνοντας ύποπτα ευρήματα για να υποστηρίξει τους ακτινολόγους.

Τι συνέβη τελικά: Ο μαστογραφικός έλεγχος με υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μείωσε τις διαγνώσεις καρκίνου στα χρόνια μετά από ένα ραντεβού για προληπτικό έλεγχο μαστού κατά 12%, σύμφωνα με την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet. Υπήρχαν 1,55 καρκίνοι ανά 1.000 γυναίκες στην ομάδα που υποστηριζόταν από τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με 1,76 καρκίνους ανά 1.000 γυναίκες στην ομάδα ελέγχου.

Περισσότερες από τέσσερις στις πέντε περιπτώσεις καρκίνου (81%) στην ομάδα μαστογραφίας με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης ανιχνεύθηκαν στο στάδιο του διαλογής, σε σύγκριση με λίγο λιγότερο από τα τρία τέταρτα (74%) στην ομάδα ελέγχου, και υπήρχαν επίσης σχεδόν το ένα τρίτο (27%) λιγότεροι επιθετικοί υποτύποι καρκίνου στην ομάδα τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Ο καρκίνος του μαστού είναι η κύρια αιτία θανάτου σε γυναίκες ηλικίας 35 έως 50 ετών, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως να διαγιγνώσκονται με την ασθένεια κάθε χρόνο.

Παρόλο που η μελέτη έδειξε τα προφανή οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον μαστογραφικό έλεγχο, οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν την αντικατάσταση των επαγγελματιών υγείας με Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς ο έλεγχος εξακολουθεί να απαιτεί τουλάχιστον έναν ακτινολόγο για να πραγματοποιήσει την ανάγνωση με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δρ Σοουμίγια Μόρθι, ανώτερη υπεύθυνη στρατηγικών στοιχείων στο Cancer Research UK, αναφέρει ότι τα ευρήματα ήταν πολλά υποσχόμενα, αλλά προέτρεψε για προσοχή.

«Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την υποβοήθηση της ανάγνωσης μαστογραφιών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική, αλλά υπάρχει η ανησυχία ότι μπορεί να οδηγήσει στην παράβλεψη ορισμένων καρκίνων. Αυτή η μελέτη βοηθά στην αντιμετώπιση των ανησυχιών, αλλά τα αποτελέσματα προέρχονται από ένα μόνο κέντρο, επομένως θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα για να γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν αυτό θα βοηθήσει στη διάσωση ζωών», δηλώνει η Μόρθι. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από: Σουηδική Εταιρεία Καρκίνου, Συνομοσπονδία Περιφερειακών Κέντρων Καρκίνου, και τη Σουηδική κυβερνητική χρηματοδότηση για κλινική έρευνα.

Με πληροφορίες από: theguardian.com , The Lancet