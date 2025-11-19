Οι ημερήσιοι φακοί μας είναι πλέον δεύτερη φύση, όσο αυτονόητο όσο και το βούρτσισμα των δοντιών. Γι’ αυτό, όταν καθίσαμε με την οφθαλμίατρο δρ. Άσλεϊ Μπρισέτ, ήμασταν βέβαιοι ότι τα κάναμε όλα σωστά μέχρι που μας είπε το ένα πράγμα που κάναμε λάθος όλα αυτά τα χρόνια.



Η ειδικός που μας άνοιξε τα μάτια

Η δρ. Μπρισέτ είναι μία από τις κορυφαίες χειρουργούς οφθαλμιάτρους της Νέας Υόρκης.

Οι «Χρυσοί Κανόνες» του μακιγιάζ για υγιή μάτια

Η συζήτηση μαζί της κάλυψε τα πάντα: από mascara (πρέπει οπωσδήποτε να την αφαιρούμε κάθε βράδυ, γιατί «αν κοιμηθούμε με αυτήν, μικρά σωματίδια μπορεί να παγιδευτούν κάτω από το βλέφαρο και να προκαλέσουν ερεθισμό ή ακόμη και γρατσουνιά στον κερατοειδή») μέχρι lash extensions (τα οποία μας προτείνει να χρησιμοποιούμε μόνο σε ειδικές περιστάσεις).



Η συνήθεια φροντίδας που μας πάγωσε

Δεν αντισταθήκαμε στις απορίες για τους φακούς επαφής.

«Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στα μάτια μας;» ρωτήσαμε.

Η απάντηση της ήρθε χωρίς δισταγμό:

«Να κάνετε ντους με τους φακούς επαφής.»

Τι;! Το κάνουμε όλη μας τη ζωή και δεν μας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι είναι επικίνδυνο.

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε ντους με φακούς επαφής

«Το νερό του ντους δεν είναι στείρο», εξηγεί η δρ. Μπρισέτ. «Περιέχει μικροοργανισμούς κυρίως μία αμοιβάδα που λέγεται Ακανθαμοιβάδα.



Όταν παγιδεύεται νερό ανάμεσα στον φακό και τον κερατοειδή, οι μικροοργανισμοί μπορούν να προσκολληθούν στον φακό και να εισέλθουν στο μάτι. Οι φυσικές άμυνες του κερατοειδούς είναι μειωμένες κάτω από τον φακό, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια σπάνια αλλά πολύ σοβαρή λοίμωξη: την κερατίτιδα από ακανθαμοιβή.»

Αυτή η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει:

έντονο πόνο

ουλές

απώλεια όρασης

ακόμη και ανάγκη για μεταμόσχευση κερατοειδούς

«Είναι τρομερή λοίμωξη· μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή για έναν χρόνο», τονίζει.

Τι πρέπει να κάνουμε αντί για αυτό

Αναρωτιέστε αν βοηθάει ένα φίλτρο ντους;

Δυστυχώς, όχι.

Η σύσταση της δρ. Μπρισέτ:

Αφαιρούμε τους φακούς πριν το ντους ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα ξυριστούμε «θολωμένοι».

Εναλλακτικά, κρατάμε το νερό μακριά από το πρόσωπο και τα μάτια.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για λίμνες και νερά κολύμβησης.

«Αυτή η λοίμωξη δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζετε», προειδοποιεί.

«Ψάξτε στο TikTok και θα δείτε δεκάδες τρομακτικές περιπτώσεις. Δείτε διορθωτικές επεμβάσεις ή κάντε ντους χωρίς τους φακούς σας».

Με πληροφορίες από realsimple.com