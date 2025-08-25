Το στοιχείο της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν ορισμένες εκφράσεις τις οποίες οπωσδήποτε πρέπει να αποφεύγουμε. Ο τρόπος που εκφραζόμαστε μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι αντιλαμβάνονται τον επαγγελματισμό και τις ικανότητές μας.

Ακολουθούν πέντε επίμαχες φράσεις οι οποίες επηρεάζουν τις επαγγελματικές μας σχέσεις και την αξιοπιστία μας.

Advertisement

Advertisement

1. «Θα προσπαθήσω»

Το να λέμε «θα προσπαθήσω» μπορεί να μας κάνει να φαινόμαστε αναποφάσιστοι ή αβέβαιοι για τις ικανότητές μας. Μπορεί να εκληφθεί σαν να προετοιμάζουμε μια δικαιολογία για να μην ολοκληρώσουμε την εργασία. Αντίθετα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε φράσεις που δείχνουν δέσμευση, όπως «θα το κάνω» ή «μπορώ να το κάνω». Αυτή η μικρή αλλαγή στη διατύπωση μπορεί να αποπνέει αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση. Εάν δεν είμαστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε, είναι προτιμότερο να θέτουμε ερωτήσεις ή να ζητάμε καθοδήγηση, αντί να φαινόμαστε διστακτικοί. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε πρωτοβουλία και όρεξη να μάθουμε.

2. «Το ξέρω»

Το να απαντάμε με «το ξέρω» σε μια συζήτηση μπορεί να ακουστεί υποτιμητικό ή αλαζονικό. Δείχνει ότι δεν είμαστε ανοιχτοί σε σχόλια ή νέες οπτικές. Αντί γι’ αυτό, μπορούμε να απαντήσουμε με φράσεις όπως «ενδιαφέρον» ή «ευχαριστώ για την πληροφορία». Έτσι δείχνουμε διάθεση για μάθηση και αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους μας. Όταν είμαστε δεκτικοί, δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο οι άλλοι νιώθουν ότι τους ακούμε και τους εκτιμάμε.

Αν και είναι σημαντικό να σεβόμαστε καθιερωμένες διαδικασίες, η καινοτομία συχνά απαιτεί να αμφισβητούμε το κατεστημένο.

3. «Δεν έχω χρόνο»

Το να λέμε «δεν έχω χρόνο» μπορεί να δώσει την εντύπωση κακής διαχείρισης χρόνου ή απροθυμίας να αναλάβουμε ευθύνες. Αν και είναι σημαντικό να διαχειριζόμαστε τον φόρτο εργασίας μας, ο τρόπος που το επικοινωνούμε παίζει ρόλο. Αντί να πούμε ευθέως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι προτιμότερο να συζητήσουμε για τις τρέχουσες προτεραιότητές μας και να διαπραγματευτούμε προθεσμίες.

Όταν επικοινωνούμε με διαφάνεια τη διαθεσιμότητά μας, ανοίγουμε τον δρόμο για πιο εποικοδομητικές συζητήσεις γύρω από τον φόρτο εργασίας και τις προτεραιότητες. Έτσι δείχνουμε υπευθυνότητα απέναντι στις δεσμεύσεις μας αντί να φαίνεται ότι τις αποφεύγουμε. Αυτή η προσέγγιση μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο συνεργατικού περιβάλλοντος.

4. «Έτσι γινόταν πάντα»

Η τυφλή προσκόλληση σε αυτά που ήδη ξέρουμε και στον τρόπο που έχουμε μάθει να δουλεύουμε, μπορεί να μας κάνει να φαινόμαστε αρνητικοί στην αλλαγή. Αν και είναι σημαντικό να σεβόμαστε καθιερωμένες διαδικασίες, η καινοτομία συχνά απαιτεί να αμφισβητούμε το κατεστημένο. Ενθαρρύνοντας την καινοτομία δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε οτιδήποτε παλιό. Σημαίνει ότι αξιολογούμε τις υπάρχουσες διαδικασίες και εξετάζουμε αν υπάρχουν καλύτεροι τρόποι επίτευξης στόχων. Η πρόταση εναλλακτικών δείχνει ότι αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και έχουμε τη διάθεση να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της εταιρείας και του επαγγλεματικού μας περιβάλλοντος.

5. «Νομίζω ότι αυτό είναι αδύνατο»

Το να απορρίπτουμε μια ιδέα ως αδύνατη μπορεί να καταπνίξει τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων. Αντί να κλείνουμε την πόρτα σε πιθανότητες, μπορούμε να προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε εναλλακτικές ή λύσεις. Μπορούμε να πούμε κάτι όπως, «Αυτό είναι δύσκολο, αλλά τι θα γινόταν αν δοκιμάζαμε αυτή την προσέγγιση;» Η αμφιβολία είναι φυσιολογική, αλλά είναι σημαντικό να τη διοχετεύουμε δημιουργικά. Αν αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πιο δυναμικού και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι συνάδελφοί μας θα εκτιμήσουν τη διάθεσή μας να συζητήσουμε ιδέες και να εξερευνήσουμε νέες προοπτικές. Η συγγεκριμένη προσέγγιση ενισχύει όχι μόνο τις δεξιότητές μας στην επίλυση προβλημάτων, αλλά και την κουλτούρα όπου οι νέες ιδέες γίνονται ευπρόσδεκτες.

Με πληροφορίες από yahoolife