Τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές, έχει έρθει η στιγμή να δώσουμε λίγο παραπάνω χρώμα και λάμψη στον χειμώνα μας. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι με μια εκθαμβωτική αλλαγή στο χρώμα των μαλλίων μας.

Ο φετινός χειμώνας φέρνει πανέμορφες τάσεις στα μαλλία που σίγουρα θα εντυπωσιάσουν. Από απαλό ξανθό μέχρι βαθύ χειμωνιάτικο κόκκινο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι θα θέλουν να μάθουν τα ακριβή νούμερα των βαφών που χρησιμοποιήσαμε.

Σύμφωνα με άρθρο του Real Simple, παρουσιάζονται οι πιο δημοφιλείς αποχρώσεις της σεζόν.



«Ξανθό Σαχάρας» (Sahara Blonde)

Μια απαλή, ουδέτερη ξανθιά απόχρωση, εμπνευσμένη από τις αμμόλοφους της ερήμου. Η colorist Λόρεν Παλιόνικο τονίζει ότι προσφέρει υγιή, «πλούσια» όψη και δίνει μια φυσική λάμψη στο δέρμα ιδανική όταν το καλοκαιρινό μαύρισμα αρχίζει να υποχωρεί.

«Μπορντό του Χειμώνα» (Deep Burgundy)

Η έντονη μπορντό απόχρωση με σοκολατί βάση είναι πιο φορέσιμη από το κλασικό κόκκινο. Ο colorist Τσέις Κουσέρο εξηγεί ότι αυτή η ζεστή, βαθιά απόχρωση φωτίζει τη χειμερινή επιδερμίδα και λειτουργεί σαν το «κόκκινο κραγιόν» στα μαλλιά.

«Χειμωνιάτικο Καρυδί» (Winter Walnut Brunette)

Ένα κομψό καστανό με διακριτικές χρυσαφένιες αποχρώσεις που χαρίζουν κίνηση χωρίς να μοιάζουν με έντονες ανταύγειες. Διατηρεί λάμψη και πλούσια υφή, ιδανικό για τις πιο ψυχρές, θαμπές ημέρες του χειμώνα.

«Μπεζ μπαλαγιάζ» (Beige Balayage)

Ένα φυσικό, πολυδιάστατο ξανθό με μπεζ και μελένιες ανταύγειες, ιδανικό για καστανές που θέλουν φωτεινότητα με χαμηλή συντήρηση. Η Λόρεν Παλιόνικο αναφέρει ότι «βγάζει» εξαιρετικά τον χειμώνα, επειδή δεν ανοίγει υπερβολικά από τον ήλιο.

Άρθρο του Vogue για τα χρώματα μαλλιών του χειμώνα 2025-2026, επίσης μας προτείνει μερικές “ζεστές” και κομψές αποχρώσεις που δείχνουν να κυριαρχούν.

Μία από τις πιο δημοφιλείς για φέτος είναι το «Chocolate Coffee» ένα βαθύ, πλούσιο καστανό με τόνους μόκα και κακάο, που προσφέρει ζεστασιά και αποτρέπει τα μαλλιά από το να δείχνουν «ξεθωριασμένα» με το χειμωνιάτικο φως.

Αν θέλουμε πιο ελαφριά αλλαγή, υπάρχει η επιλογή του «Golden Brown», δηλαδή καστανού με μελι-τόνους ή toffee ανταύγειες θέρμη και λάμψη χωρίς να “φορτώνει” πολύ το look.

Για όσες θέλουν πιο ζωντανό αποτέλεσμα, το «Coppery Brown» ένα μείγμα καστανού με θερμούς κοκκινωπούς τόνους δίνει ένα φυσικό αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρον αποτέλεσμα, κατάλληλο για χειμερινή ανανέωση.

Τέλος, υπάρχει και το πιο ήπιο είδος ξανθού «Muted Blonde»: μια “βρώμικη” δηλαδή όχι υπερβολικά ανοιχτή ξανθιά απόχρωση που ταιριάζει με το χειμωνιάτικο styling και αποφεύγει την έντονη αντίθεση με την επιδερμίδα.

Με πληροφορίες από realsimple.com και vogue.com

