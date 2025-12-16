Μια νέα έρευνα έρχεται να απομυθοποιήσει τις προσδοκίες γύρω από τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, αποκαλύπτοντας πόσο χρόνο διαρκούν κατά μέσο όρο οι άνδρες στο σεξ, και πώς αυτό αλλάζει με την ηλικία.

Σε αντίθεση με όσα συχνά προβάλλονται στον κινηματογράφο η πραγματικότητα δείχνει ότι το σεξ διαρκεί λιγότερη ώρα. Παράλληλα, το λεγόμενο «χάσμα οργασμού» παραμένει υπαρκτό, καθώς οι γυναίκες φτάνουν σε οργασμό σημαντικά λιγότερο συχνά από τους άνδρες (65% έναντι 95%).

Η μελέτη της εταιρείας Lovehoney δείχνει ότι η διάρκεια της σεξουαλικής πράξης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, ο τρόπος ζωής, η κατανάλωση αλκοόλ και η συχνότητα των επαφών.

Όπως προκύπτει, η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο, με τη διάρκεια να αυξάνεται έως ένα σημείο και στη συνέχεια να μειώνεται.

Οι ηλικίες και η μέση διάρκεια

18–24 ετών:

Οι νεότεροι άνδρες «αντέχουν» κατά μέσο όρο 16,14 λεπτά. Παρότι ο ενθουσιασμός είναι έντονος, οι οργασμοί συχνά έρχονται πιο γρήγορα. Το 5% δηλώνει διάρκεια κάτω των δύο λεπτών, ενώ ένα μικρό ποσοστό ξεπερνά τη μία ώρα.

25–34 ετών:

Η διάρκεια κορυφώνεται, φτάνοντας τα 18,29 λεπτά, που αποτελεί και τον υψηλότερο μέσο όρο της μελέτης. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στην εμπειρία, την καλύτερη επικοινωνία και τον μεγαλύτερο έλεγχο.

35–44 ετών:

Παρατηρείται μια ελαφριά πτώση στα 17,4 λεπτά, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ανησυχητική. Ορμονικές αλλαγές και αυξημένες υποχρεώσεις επηρεάζουν τον ρυθμό.

45–54 ετών:

Η μέση διάρκεια μειώνεται αισθητά στα 14,15 λεπτά. Οι στύσεις γίνονται λιγότερο «προβλέψιμες» και αρκετοί άνδρες στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές διέγερσης ή ιατρική υποστήριξη.

55–64 ετών:

Ο μέσος χρόνος πέφτει στα 11,3 λεπτά, με πιο αργή διέγερση και μεγαλύτερους χρόνους αποκατάστασης.

65+ ετών:

Η μικρότερη διάρκεια καταγράφεται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, με μέσο όρο 8,15 λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, ένα μικρό ποσοστό δηλώνει εντυπωσιακές αντοχές.

Τι λένε οι ειδικοί

Η νοσηλεύτρια σεξουαλικής υγείας Sarah Mulindwa τονίζει ότι δεν υπάρχει «σωστός» χρόνος για το σεξ.

«Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η διάρκεια, αλλά η επικοινωνία, η τεχνική και η αμοιβαία απόλαυση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι συνευρέσεις διάρκειας 10 έως 15 λεπτών είναι οι πιο συνηθισμένες σε όλες τις ηλικίες.

Συμπέρασμα; Το σεξ δεν μετριέται με χρονόμετρο και οι αριθμοί, όσο ενδιαφέροντες κι αν είναι, δεν λένε ποτέ όλη την αλήθεια.

Πηγή: Με πληροφορίες από Metro.co.uk

