Αντιδράσεις και έντονη κατακραυγή προκάλεσε στην Ταϊλάνδη η συμπεριφορά ενός νεαρού ζευγαριού τουριστών από τη Γαλλία, οι οποίοι καταγράφηκαν να έχουν ερωτική επαφή σε δημόσια θέα, σε παραλία του Πουκέτ.

Πρόκειται για τον 24χρονο Άλαν και τη συνομήλική του Νάντια, οι οποίοι συνελήφθησαν όταν εικόνες τους γυμνούς στην άμμο της παραλίας Rayee έγιναν viral μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δύο νεαροί δεν επιχείρησαν καν να κρυφτούν, με κάποιους να υποστηρίζουν μάλιστα ότι μπορούσαν να τους ακούσουν ακόμη και από μεγάλη απόσταση στην παραλία.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής, με έναν από αυτούς να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Τόσοι πολλοί ξένοι το κάνουν αυτό όταν έρχονται εδώ. Είναι σαν ζώα. Θα προτιμούσα να είμαι φτωχός, χωρίς τουρίστες να τους επισκέπτονται, παρά να ζω σε αυτό το περιβάλλον».

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, οι Αρχές εντόπισαν το ζευγάρι σε ξενοδοχείο στην περιοχή Κατού και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως έγινε γνωστό, και οι δύο παραδέχθηκαν την πράξη τους και τους επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 μπατ (περίπου 130 ευρώ) για «διάπραξη άσεμνης πράξης σε δημόσιο χώρο με γυμνό ή έκθεση του σώματος, ή για άλλες άσεμνες ενέργειες».

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας ανέφερε ότι οι τουρίστες υποστήριξαν πως δεν γνώριζαν ότι η πράξη τους συνιστά αδίκημα: «Είπαν ότι ήταν χαλαροί επειδή ήταν σε διακοπές και παρασύρθηκαν από τη στιγμή. Και οι δύο τουρίστες παραδέχτηκαν τι έκαναν και δέχτηκαν πρόστιμο. Τα στοιχεία τους ελήφθησαν και οι υπάλληλοι μετανάστευσης ειδοποιήθηκαν για την υπόθεση προκειμένου να εξετάσουν τη βίζα που τους είχε χορηγηθεί».