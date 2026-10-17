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Αν είσαι γυναίκα γύρω στα τριάντα, η ερώτηση «πότε θα νοικοκυρευτείς;» μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη. Ένα αόρατο κοινωνικό χρονόμετρο αρχίζει να χτυπά επιτακτικά, συνοδευόμενο από ένα ανομολόγητο άγχος: αν δεν έχεις ήδη εξασφαλίσει γάμο, παιδιά ή μια στρωμένη καριέρα, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα σε κατατάσσει σε μια άτυπη λίστα «καθυστερημένων».

Ως κοινωνική επιστήμονας που μελετά τα ανθρώπινα οικοσυστήματα, παρατηρώ συχνά την ευκολία με την οποία αποδίδουμε αυτή την πίεση αποκλειστικά σε αφηρημένες έννοιες όπως η «πατριαρχία». Η πραγματικότητα, ωστόσο, απαιτεί μεγαλύτερη ειλικρίνεια: το πρόβλημα διογκώνεται όταν εμείς οι ίδιες επιτρέπουμε στις εξωτερικές προσδοκίες να καθορίσουν την αξία μας.

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Στον σύγχρονο δυτικό κόσμο απολαμβάνουμε θεσμικές και ατομικές ελευθερίες που γυναίκες σε πολλά μέρη του πλανήτη στερούνται ολοκληρωτικά. Κι όμως, αναλωνόμαστε στο «τι θα πει ο κόσμος», επειδή έχουμε χάσει την εσωτερική συνοχή ανάμεσα στη σκέψη, το συναίσθημα και την ψυχή μας. Έχουμε αποσυνδεθεί από τον αυθεντικό μας πυρήνα.

Η ιστορία επιβεβαιώνει ότι η πορεία μιας γυναίκας δεν υπακούει σε προκαθορισμένα ηλικιακά καλούπια:

Jane Goodall: Χωρίς ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αγνόησε τις νόρμες της εποχής της και στα 26 της μπήκε μόνη στη ζούγκλα της Τανζανίας, ανατρέποντας τα δεδομένα της παγκόσμιας επιστήμης.



Χωρίς ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αγνόησε τις νόρμες της εποχής της και στα 26 της μπήκε μόνη στη ζούγκλα της Τανζανίας, ανατρέποντας τα δεδομένα της παγκόσμιας επιστήμης. Vera Wang: Εισήλθε στον χώρο της υψηλής ραπτικής στα 40 της, αφού πρώτα είχε αλλάξει καριέρες στον αθλητισμό και τα περιοδικά, για να χτίσει έναν διεθνή κολοσσό.



Εισήλθε στον χώρο της υψηλής ραπτικής στα 40 της, αφού πρώτα είχε αλλάξει καριέρες στον αθλητισμό και τα περιοδικά, για να χτίσει έναν διεθνή κολοσσό. Toni Morrison: Εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα στα 39 της χρόνια, όντας εργαζόμενη μητέρα, ανοίγοντας τον δρόμο για το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Τα τριάντα δεν αποτελούν ημερομηνία λήξης, αλλά πρόσκληση ευθυγράμμισης. Όταν σταματήσουμε να ζητάμε έγκριση από το περιβάλλον μας, ανακαλύπτουμε ότι τα αληθινά «θέλω» δεν έχουν ηλικιακό όριο.