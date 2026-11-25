Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλές μητέρες που βιώνουν τη συνεπιμέλεια αντιμετωπίζουν καθημερινά συγκρούσεις, ελέγχους και εξουθένωση, μετατρέποντας τη γονική μέριμνα σε ένα διαρκές πεδίο δικαστικών και ψυχολογικών μαχών.

Οι γονείς αυτοί καλούνται να διαχειριστούν τον φόβο, την οικονομική πίεση και την κοινωνική κριτική, προσπαθώντας παράλληλα να διασφαλίσουν την ψυχική υγεία και την κανονικότητα της καθημερινότητας των παιδιών τους.

Η άσκηση της συνεπιμέλειας οφείλει να υπηρετεί αποκλειστικά το συμφέρον του παιδιού και όχι να μετατρέπεται σε εργαλείο εκδίκησης ή άσκησης ελέγχου μεταξύ των πρώην συζύγων.

Κάθε οικογενειακή κατάσταση απαιτεί εξατομικευμένη αντιμετώπιση, μακριά από στερεότυπα και γενικεύσεις, προκειμένου να αποφεύγεται η άδικη εξουθένωση των γονέων που παλεύουν για την επιβίωση και την προστασία των παιδιών τους.

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Υπάρχουν πολλές κατηγορίες μάνας. Η πλούσια, η φτωχή, η μεροκαματιάρα, η επιχειρηματίας, η εργαζόμενη, η μάνα που μένει στο σπίτι. Υπάρχει, όμως, και μια άλλη κατηγορία. Μια μάνα που ίσως δεν γνωρίζετε. Που ίσως δεν έχετε καν φανταστεί πώς είναι η καθημερινότητά της.

Είναι η μάνα που βιώνει τις συνέπειες της συνεπιμέλειας όταν αυτή, αντί να αποτελεί πλαίσιο συνεργασίας για το καλό του παιδιού, μετατρέπεται σε ένα ατελείωτο πεδίο σύγκρουσης, ελέγχου και εξουθένωσης.

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Και μπορεί, ταυτόχρονα, να ανήκει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες.

Είναι η μάνα που έχει χρέος, κάθε πρωί, να μαζεύει τα κομμάτια της και να συνεχίζει να δουλεύει. Γιατί πρέπει να ζήσει. Γιατί πρέπει να ζήσει το παιδί της. Γιατί η ζωή δεν σταματά, όσο κι αν εκείνη κάποιες φορές νιώθει ότι δεν αντέχει άλλο.

Είναι αυτή που κλαίει διαβάζοντας ακόμη μία αγωγή, ακόμη μία κατηγορία, ακόμη μία επίθεση μίσους. Αλλά ξέρει πως στις 14:00, όταν το παιδί της γυρίσει από το σχολείο, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα δάκρυ. Πρέπει να χαμογελάσει. Να ρωτήσει πώς πέρασε. Να ακούσει τα νέα του. Να είναι εκεί. Ολόκληρη. Ακόμη κι αν μέσα της έχει γίνει χίλια κομμάτια.

Είναι αυτή που, όταν το παιδί της ψήνεται στον πυρετό, δεν έχει το δικαίωμα να λυγίσει. Γιατί πρέπει να σταθεί όρθια. Γιατί κάποιος πρέπει να φροντίσει το παιδί.

Είναι αυτή που πρέπει να τρέξει για ό,τι χρειάζεται το παιδί της. Για το σχολείο, τον γιατρό, τις δραστηριότητες, τις μικρές και τις μεγάλες ανάγκες του. Και ταυτόχρονα να ενημερώσει τον πατέρα, ακόμη κι όταν εκείνος δεν δείχνει ενδιαφέρον. Να ζητήσει τη συναίνεσή του για όσα απαιτείται. Κι αν δεν τη λάβει; Να ξαναπάει στο δικαστήριο. Για πράγματα που σε άλλες οικογένειες λύνονται με μια απλή συζήτηση.

Είναι αυτή που ζει με τον φόβο ότι μια μέρα μπορεί να μη δει ξανά το παιδί της. Όχι επειδή το εγκατέλειψε. Όχι επειδή το παραμέλησε. Αλλά επειδή ο πρώην σύζυγος την απειλεί ότι θα της το πάρει. Και αυτή η απειλή γίνεται σκιά που την ακολουθεί παντού.

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Είναι αυτή που προσπαθεί να φροντίζει το παιδί της μέσα κι έξω. Να προστατεύει την ψυχή του, να φροντίζει το σώμα του, να διατηρεί την καθημερινότητά του όσο πιο φυσιολογική γίνεται. Να κρατά το σπίτι όρθιο. Και παράλληλα να είναι συνεπής εργαζόμενη, συνεργάτιδα, επαγγελματίας. Σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Είναι αυτή που πρέπει να εξηγεί στους συναδέλφους της γιατί λείπει ξανά. Γιατί πρέπει πάλι να πάει στο δικαστήριο. Γιατί έχει ακόμη μία υποχρέωση που δεν μπορεί να αναβάλει. Και κάποια στιγμή σταματά να εξηγεί. Όχι γιατί δεν έχει τι να πει. Αλλά γιατί κουράστηκε να απολογείται για μια ζωή που δεν επέλεξε.

Είναι αυτή που όταν το παιδί της φοβάται, ακόμα κι αν έχει κι η ίδια κατακλυστεί από φόβο, πρέπει να είναι δυνατή, σταθερή, για να καθησυχάσει το παιδί της.

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Είναι αυτή που πρέπει να εξηγήσει κάθε φορά ότι η κακοποίηση δεν είναι μόνο σωματική. Ότι δεν χρειάζεται κάποιος να σπάσει στο ξύλο το παιδί σου ή εσένα την ίδια για να είστε κακοποιημένοι. Η κακοποίηση έχει πολλές μορφές έκφρασης – σωματική, λεκτική, ψυχολογική, οικονομική- αλλά τη νιώθεις πάντα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο πετσί σου.

Είναι αυτή που πηγαίνει στο δικαστήριο αναζητώντας το δίκιο της και βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με δικόγραφα, αλλά και με προκαταλήψεις, προσβολές και υποτίμηση. Που ακούει ότι δήθεν ζηλεύει επειδή ο πρώην σύζυγός της την απάτησε. Που αμφισβητείται ως μητέρα επειδή το παιδί της απορρίπτει τον πατέρα του. Που καλείται να αποδείξει ξανά και ξανά όχι μόνο όσα συνέβησαν, αλλά και ότι είναι μια καλή μάνα.

Λες και η μητρότητα είναι ένα διαρκές δικαστήριο στο οποίο πρέπει να αποδεικνύεις καθημερινά την αξία σου.

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Είναι αυτή που θα ακούσει δεκάδες φορές ότι το παιδί της, που σήμερα είναι καλά, αύριο θα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Που θα ακούσει προβλέψεις για το μέλλον του παιδιού της σαν να πρόκειται για προδιαγεγραμμένη καταστροφή. Και θα αναρωτηθεί πόσες από αυτές τις προβλέψεις είναι επιστημονική εκτίμηση και πόσες απλώς ακόμη ένα βάρος που της φορτώνουν.

Είναι αυτή που πηγαίνει σε ψυχολόγο για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Για να διαχειριστεί τον φόβο, την εξάντληση, τις ενοχές. Κυρίως τις ενοχές. Εκείνες που κάποιοι φροντίζουν να της υπενθυμίζουν καθημερινά, μέχρι να αρχίσει να αμφιβάλλει ακόμη και για τον ίδιο της τον εαυτό.

Είναι αυτή που πηγαίνει και το παιδί της στον ψυχολόγο, γιατί θέλει να το προστατεύσει. Να του δώσει τα εφόδια να διαχειριστεί όσα βιώνει. Να προλάβει, όσο μπορεί, όλα εκείνα που άλλοι έχουν ήδη σπεύσει να του προβλέψουν.

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Είναι αυτή που θα οδηγηθεί στη φυλακή γιατί το παιδί της απέρριψε τη συμπεριφορά του πατέρα.

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Είναι αυτή που ακούει σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Είναι αυτή που πρέπει να υποχωρήσει με κάθε κόστος ως η πιο λογική. Αλλιώς κανένας δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Θα πρέπει να συνεχίσει να ζει έτσι κι η ίδια και το παιδί της.

Είναι αυτή που αναγκάζεται να ζεί, ξανά και ξανά, όσα την έχουν πληγώσει. Σε δικαστικές αίθουσες. Σε γραφεία ψυχολόγων. Σε εισαγγελικά γραφεία. Σε καταθέσεις. Σε δικόγραφα. Να διηγείται την ίδια ιστορία, να ανοίγει τις ίδιες πληγές, να υπερασπίζεται την ίδια αλήθεια. Και κάθε φορά να επιστρέφει στο σπίτι και να συνεχίζει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

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Είναι αυτή που δουλεύει όχι μόνο για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την ίδια και το παιδί της, αλλά και για να μπορεί να πληρώνει το δικαίωμά της να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Για να μπορεί να απαντά στις δεκάδες αγωγές και μηνύσεις. Για να μπορεί να έχει δικηγόρο. Για να μπορεί να σταθεί απέναντι σε όποιον επιχειρεί να την εξαντλήσει οικονομικά, ψυχικά και συναισθηματικά.

Είναι αυτή που δεν έχει την πολυτέλεια να καταρρεύσει. Όχι επειδή είναι δυνατή κάθε μέρα. Αλλά επειδή δεν της επιτρέπεται να είναι αδύναμη ούτε για μία.

Και ξέρετε κάτι;

Όλα τα παραπάνω δεν έχουν φύλο.

Μιλώ για τη μάνα γιατί εγώ είμαι μάνα. Γιατί αυτή είναι η εμπειρία που γνωρίζω. Είμαι βέβαιη πως εκεί έξω υπάρχουν και πατεράδες που περνούν τόσα κι άλλα τόσα. Που βιώνουν την ίδια αδικία, την ίδια εξουθένωση, τον ίδιο φόβο.

Γιατί η βία και η κακοποίηση δεν έχουν φύλο. Ούτε η ανάγκη για έλεγχο. Ούτε η κατάχρηση της εξουσίας. Ούτε η επιθυμία κάποιων να συνθλίψουν τον άνθρωπο που κάποτε είχαν δίπλα τους.

Γιατί εκείνοι που συνηθίζουν να «κουνούν το δάχτυλο» από θέση ισχύος δεν σκέφτονται πώς νιώθει ο άλλος και τι ζει…

Κι όμως…

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι όλες οι οικογένειες ίδιες. Δεν είναι όλα τα διαζύγια ίδια. Δεν είναι όλες οι συγκρούσεις αποτέλεσμα δύο ανθρώπων που απλώς «δεν τα βρίσκουν».

Κάθε άνθρωπος κουβαλά στην ψυχή του τη δική του ιστορία. Τις δικές του πληγές. Τις δικές του μάχες. Και αξίζει να αντιμετωπίζεται με βάση τη δική του πραγματικότητα, όχι με γενικεύσεις, στερεότυπα και έτοιμες ταμπέλες.

Η συνεπιμέλεια, όπως κάθε θεσμός που αφορά τα παιδιά, οφείλει να υπηρετεί το συμφέρον τους. Όχι να μετατρέπεται σε εργαλείο εκδίκησης. Όχι να γίνεται ένας ακόμη τρόπος άσκησης ελέγχου. Όχι να αναγκάζει έναν γονέα να δίνει καθημερινά μάχη επιβίωσης, την ώρα που προσπαθεί να μεγαλώσει ένα παιδί με αγάπη και ασφάλεια.

Και πριν βιαστείτε να κρίνετε μια μάνα, έναν πατέρα, έναν άνθρωπο που στέκεται μπροστά σας, αναρωτηθείτε:

Ξέρω πραγματικά τι περνάει; Ξέρω πόσες φορές λύγισε χωρίς να τον δει κανείς; Πόσες φορές σκούπισε τα δάκρυά του πριν ανοίξει την πόρτα στο παιδί του; Πόσες μάχες δίνει σιωπηλά για να μπορέσει απλώς να ζήσει μια φυσιολογική ζωή;

Γιατί είναι πολύ εύκολο να κρίνεις μια ζωή που δεν έχεις ζήσει.

Είναι πολύ εύκολο να μιλάς για το συμφέρον ενός παιδιού όταν δεν έχεις ακούσει ποτέ τον φόβο του.

Και είναι ακόμη πιο εύκολο να μιλάς για δικαιοσύνη όταν δεν έχει χρειαστεί να παλέψεις καθημερινά για να την αναζητήσεις.

Αυτή, λοιπόν, είναι η καθημερινότητα μιας μητέρας με συνεπιμέλεια. Όχι κάθε μητέρας. Αλλά μιας μητέρας που υπάρχει. Που ζει ανάμεσά μας. Που εργάζεται, χαμογελά, μεγαλώνει το παιδί της και προσπαθεί να σταθεί όρθια.

Και που δεν ζητά την εύνοια κανενός. Ζητά μόνο να πάψει να χρειάζεται να αποδεικνύει καθημερινά ότι έχει δικαίωμα να είναι μητέρα.