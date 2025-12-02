Στην φιλοσοφία του νέου δόγματος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και στην επανάσταση που έχει επιφέρει η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη σε επίπεδο πολεμικών αναμέτρήσεων αναφέρθηκε ο αρχηγός Α/ΓΕΕΘΑ, σε συνέντευξή του στο Star.

Σχετικά δε με την Τουρκία τόνισε πως η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη «με όλους τους τρόπους». Ωστόσο, η χώρα οφείλει να είναι έτοιμη: «Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από νικηφόρο. Γι' αυτό και προετοιμαζόμαστε και για την πιο αρνητική εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς ισχύ».

Αναφερόμενος στα διδάγματα που πήραν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από τις συγκρούσεις στο Ισραήλ και αλλού, τονίζει πως αυτά είνα πολλά. Στο επίκεντρο είναι : η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ανάγκη για αστραπιαία ροή πληροφορίας και η γρήγορη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

«Η πληροφορία ταξιδεύει πια πολύ γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η απόφαση από τους επιχειρησιακούς διοικητές πρέπει να είναι άμεση» επισημαίνει.

Στην ερώτηση αν οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, ο Στρατηγός είναι ξεκάθαρος: «Η δυνατότητα πλήγματος σε στρατηγικό βάθος με μεγάλη ακρίβεια —είτε σε υποδομές, είτε σε στρατιωτικούς στόχους— επιβάλλει να μπορούμε να πραγματοποιούμε προληπτικά χτυπήματα στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτροπή μέσω ισχύος».