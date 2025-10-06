Την ικανοποίησή του για την έγκριση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων εκφράζει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας άναψε το «πράσινο φως» όχι μόνο για ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, αλλά και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που η Δικαιοσύνη, την οποία όλοι μας έχουμε καθήκον να εμπιστευόμαστε, βρήκε τον τρόπο και να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημα του πατέρα για τις τοξικολογικές και να μην καθυστερήσει η έναρξη της Δίκης!», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ, μόλις ενημερώθηκε για το θέμα.

Όπως υπογραμμίζει ο υπουργός Υγείας, «όλα έγιναν όπως έπρεπε! Το σχέδιο για αναβολή δεν πέρασε και όσοι συγγενείς έχουν αμφιβολίες θα λάβουν τις απαντήσεις που θέλουν, χωρίς να αδικηθούν εκείνοι οι γονείς που δεν ήθελαν άλλη καθυστέρηση. Δεν χρειάζεται να αμφισβητούμε κάθε φορά ο ένας τις προθέσεις του άλλου, καλοπιστία μεταξύ μας και λιγότερη τοξικότητα».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: