Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, παρουσία του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Αθήνα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες Θανάση Μπούρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης διευκρινίζει πως «εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια» του λογιστή του «δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην επιστολή του ξεκαθαρίζει πως το λάθος θα διορθωθεί πάραυτα, υπογραμμίζοντας πως «θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων. Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών».

Αναλυτικά, στην επιστολή του ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες Θανάση Μπούρα αναφέρει:

«Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών».