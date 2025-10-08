Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Δένδιας και πολλοί άλλοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση συλλογικού επιστημονικού τόμου με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», που επιμελήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Ευρυπίδης Στυλιανίδης το απόγευμα της Τετάρτης στο Ωδείο Αθηνών- με την απουσία του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, να προκαλεί αίσθηση.

Συνεργάτες του κ. Σαμαρά δεν έδιναν επισήμως ερμηνεία για την απουσία του, αν και αρχικά είχε δηλώσει ότι θα προσέλθει.

Προλόγισαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρωθυπουργός και ο Γιώργος Πατούλης, καθώς και ο Γιάννης Βουτσινάς, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ΚΕΕΕ. Ομιλητές: Θεόδωρος Πούλιας, διευθυντικό στέλεχος AI UNISYSTEMS, Θεόδωρος Φορτσάκης, ομ. καθηγητής της Νομικής Σχολής, πρ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρ. βουλευτής Επικρατείας, Αντ. Μέλος της Ακαδημίας της Γαλλίας, Μητροπολίτης Μεσογίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος (Χατζηνικολάου), πρόεδρος Επιτροπής Βιοηθικής Εκκλησίας της Ελλάδας. Κλείνοντας την εκδήλωση, ο κ. Στυλιανιδης είπε πως ο στόχος είναι να ενωθούν πολιτικές κ οικονομικές δυνάμεις στην ατζέντα της νέας εποχής.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμανλής έχουν ασκήσει δριμύτατη κριτική κατά κάποιων κυβερνητικών πολιτικών, ειδικά στα εθνικά θέματα.

Στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης @e_stylianidis, με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Aνθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου». pic.twitter.com/8JUIX6mExP — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 8, 2025

Η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, η έντονη φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, οι άριστες σχέσεις μεταξύ Σαμαρά και Καραμανλή αλλά και το χαμηλό βαρομετρικό στις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα. Τόσο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας -υπάρχουν αρκετά στελέχη που έχουν εκφράσει την άποψη ότι πρέπει να χτιστούν γέφυρες επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά- όσο και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Φωτογραφία: Κατερίνα Λυμπεροπούλου Φωτογραφία: Κατερίνα Λυμπεροπούλου Φωτογραφία: Κατερίνα Λυμπεροπούλου Φωτογραφία: Κατερίνα Λυμπεροπούλου Φωτογραφία: Κατερίνα Λυμπεροπούλου Φωτογραφία: Κατερίνα Λυμπεροπούλου

Φωτογραφία: Κατερίνα Λυμπεροπούλου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε ότι η χώρα μας έχει ήδη μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική γύρω από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι ήδη μία από τις επτά χώρες οι οποίες επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία των λεγόμενων «ΑΙ Factories», δηλαδή δομών ψηφιακών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης». Μεταξύ των θεμάτων που έθιξε ήταν και αυτό των αρνητικών επιπτώσεων της εξέλιξης της τεχνολογίας όπως τα ζητήματα του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης καθώς σε όσα μπορεί να απειλήσουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας, σημειώνοντας ότι «τα deep fakes τα οποία είναι ήδη εδώ και θα επηρεάσουν τις εκλογικές μας αναμετρήσεις και πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας».

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Σεβασμιώτατε, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Ευριπίδη, θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτή την πολύ σημαντική εκδοτική πρωτοβουλία.

Και αν κρίνω από την εντυπωσιακή προσέλευση, ίσως πρέπει να σκέφτεσαι να αναλαμβάνεις πιο συχνά άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί πράγματι το βιβλίο, τον τόμο μάλιστα, τον οποίο είχες την καλοσύνη να επιμεληθείς, είχαμε την ευκαιρία να τον συζητήσουμε πριν από κάποιες μέρες στο γραφείο. Είναι μια πολύ σημαντική συλλογική προσπάθεια, η οποία αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα γύρω από μια τεχνολογική επανάσταση η οποία πράγματι όχι θα αλλάξει, αλλάζει ήδη τα πάντα στη ζωή μας.

Τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις: είναι πολύ πιθανόν η τεχνητή νοημοσύνη να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την εξετάσουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος των πιθανών επιπτώσεών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Ένα θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας, για τον τρόπο με τον οποίο τα νέα παιδιά μας θα προσεγγίζουν την εκπαίδευση και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θίγονται στον σημαντικό τόμο τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα.

Δεύτερη σύντομη επισήμανση: η χώρα μας έχει ήδη μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική γύρω από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει έμφαση στις σημαντικές ψηφιακές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τις οποίες μπορούμε πια και δημιουργούμε στη χώρα μας, με σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Δεν αναφέρομαι μόνο στα data centers τα οποία ήδη κατασκευάζονται, αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ήδη μία από τις επτά χώρες οι οποίες επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία των λεγόμενων «ΑΙ Factories», δηλαδή δομών ψηφιακών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχουμε ήδη εντοπίσει πεδία πολιτικής, όπως η πολιτική προστασία, η υγεία, η εθνική άμυνα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής.

Και φιλοδοξούμε, επίσης, στο κανονιστικό πλαίσιο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Ώστε από τη μία να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στα πεδία εκείνα που έχει θετική προστιθέμενη αξία και από την άλλη να μπορούμε, με σωστό και λελογισμένο τρόπο, να ελέγχουμε την ανάπτυξή της σε εκείνα τα πεδία όπου γεννιούνται εύλογα ερωτήματα ως προς τις αρνητικές της επιπτώσεις.

Αναφέρω ενδεικτικά τα ζητήματα του εθισμού των νέων, των παιδιών μας, στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Φαντάζομαι ότι κανείς μας δεν θέλει να φτάσει στο σημείο τα παιδιά μας να αισθάνονται ότι συνομιλούν με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να το θεωρούν φίλο τους, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Τις επιπτώσεις -τις ανέφερε ο κ. Πρόεδρος της Βουλής- στην ποιότητα της δημοκρατίας μας, τα deep fakes τα οποία είναι ήδη εδώ και θα επηρεάσουν τις εκλογικές μας αναμετρήσεις και πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας.

Και, βέβαια, να κάνω και μία τρίτη επισήμανση που σχετίζεται άμεσα και με το επιστημονικό ενδιαφέρον του Ευριπίδη αλλά και με πολλά από τα κεφάλαια τα οποία έχουν γραφτεί σε αυτόν τον τόμο: τεχνητή νοημοσύνη και Συνταγματική Αναθεώρηση. Μία διαδικασία η οποία θα εκκινήσει εντός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου. Είναι δεδομένο ότι η όποια διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια την πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση.

Σε αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα το βιβλίο προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμες απαντήσεις. Σταματώ εδώ, γιατί μπήκα λίγο «εμβόλιμος» στην παρουσίαση. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν.