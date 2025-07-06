Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε τον Βουλευτή, πρώην Υπουργό και Αν. Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος του παρέδωσε τον συλλογικό τόμο που επιμελήθηκε με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου" (εκδ. "Νομική Βιβλιοθήκη").

«Να κάνουμε τις απαιτούμενες προετοιμασίες για αυτό που έρχεται ώστε ο νομοθέτης να προλαβαίνει όσο μπορεί να παρακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη, διασφαλίζοντας αξίες και δικαιώματα για τα οποία έχει ”ματώσει” ή ανθρωπότητα προκειμένου να τα κατακτήσει», λέει ο πρώην υπουργός, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δρ. Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη HuffPost με αφορμή την πρώτη κλειστή παρουσίαση του συλλογικού επιστημονικού τόμου με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου» που εξέδωσε η Νομική Βιβλιοθήκη και επιμελήθηκε ο ίδιος

Στην εν λόγω κλειστή παρουσίαση που έγινε στις εγκαταστάσεις του Ναυτιλιακού Όμιλου Τσάκου παραβρέθηκαν οι 43 συγγραφείς της και πάνω από 60 δημοσιογράφοι και εκδότες από όλα σχεδόν τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα της χώρας καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι τρεις κόσμοι που φέρνει κοντά η πρώτη κλειστή παρουσίαση του τόμου

«Πριν κάνουμε τη δημόσια παρουσίαση, η οποία θα λάβει χώρα αρχές Οκτωβρίου 2025, θέλαμε να φέρουμε σε επαφή τρεις διαφορετικούς κόσμους. Ο ένας ήταν ο κόσμος της επιστήμης και της τεχνοκρατίας που αποτελείται από τους 43 συγγραφείς του βιβλίου, ο δεύτερος είναι ο κόσμος τη αγοράς που τον εκπροσώπησε επαξίως ο φιλοξενών, δηλαδή ο Ναυτιλιακός Όμιλος Τσάκου οι άνθρωποι του οποίου έκαναν μια επίδειξη εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης και ο τρίτος ο κόσμος, ο κόσμος της ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι από όλα σχεδόν τα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα. Οι οποίοι είδαν την θεωρία και την πράξη ενός κόσμου που έρχεται. Στόχος, ήταν όχι να αναλύσουμε το βιβλίο, αλλά να δούμε πόση σχέση έχει το βιβλίο με την πραγματικότητα του μέλλοντος και αυτό μας το απέδειξε ο όμιλος Τσάκου, οποίος μας παρουσίασε και τον ψηφιακό τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη για να παρακολουθεί τα 100 πλοία του ομίλου, όπου και αν βρίσκονται στη γη, την ίδια στιγμή.

Οι νέοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι αυτοί που θα πρέπει να μας εισαγάγουν με έξυπνο τρόπο στα χαρακτηριστικά της νέας κοινωνίας, η οποία διαμορφώνεται δυναμικά μέσα από τις νέες τεχνολογίες, θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι και πιο ”μπροστά” για να επισημάνουν τους κινδύνους και να ενθαρρύνουν τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες».

Οι 43 συμμετέχοντες καθηγητές του τόμου

«Προέρχονται από 10 διαφορετικά πανεπιστήμια της Ελλάδος, της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Αριστοτέλειο, το Καποδιστριακό το Μετσόβιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου έχω την τιμή να διδάσκω το Συνταγματικό Δίκαιο αλλά και το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, του Σάλτσμπουργκ, της Αυστρίας, της Χαϊδελβέργης, του Αμβούργου, καθώς επίσης και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, της Λυών της Σορβόννης, το Πανεπιστήμιο του Τζορτζτάουν. Οι επιστήμονες αυτοί εκπροσωπούν όλες τις ηλικίες, αλλά και τις διαφορετικές νοοτροπίες σε σχέση με την τεχνολογία», λέει στη HuffPost o Ευριπίδης Στυλιανίδης, εξηγώντας το πόσο δύσκολο ήταν να συνεργαστούν όλοι οι παραπάνω υπό τη δική του «ομπρέλα» και ποια η δική του σφραγίδα πάνω σε αυτή την μελέτη

«Πρώτα απ′ όλα οι 43 επιστήμονες στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από το χώρο της νομικής επιστήμης. Όχι όμως όλοι. Υπάρχουν επιστήμονες από το χώρο της οικονομίας, επιστήμονες από το χώρο της φιλοσοφίας, επιστήμονες από τον χώρο της διοίκησης, των νέων τεχνολογιών, του Πολυτεχνείου, της Θεολογίας. Άρα έχουμε δηλαδή και διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις στα θέματα. Δεύτερον, αυτό το οποίο δημοσιεύεται χάρη στην επιμέλεια και την πολύ καλή έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης είναι μια συλλογική δουλειά η οποία αναλύει άρθρο προς άρθρο το Ελληνικό Σύνταγμα. Προσπαθούμε να περιγράψουμε εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το κάθε δικαίωμα. Παραλλήλως, αναλύουμε τις τρεις λειτουργίες της δημοκρατίας, δηλαδή τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία, προβλέποντας ή παραβάλλοντας περιπτώσεις που αυτές έχουν επηρεαστεί ή μπορεί να επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ένα

άλλο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις διαφορετικές φιλοσοφικές, γεωπολιτικές και οικονομικές προσεγγίσεις στο θέμα. Προλογίζει ο καλός συνάδελφος και φίλος, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θοδωρής Ρουσσόπολος. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν γνωρίζει γεωγραφικά και εθνικά σύνορα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά της και να αξιοποιηθούν τα θετικά της».

Για τους όρους λειτουργίας της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει μια διακρατική συνεννόηση ώστε να

τηρηθούν συγκεκριμένες αρχές στη λειτουργία της για να μην πέσει η λειτουργία. της σε κακά χέρια, τα οποία θα κάνουν κατάχρηση αυτής της πολύτιμης εξουσίας

που δίνει η έλλογος σκέψη και που παράγει ο Αλγόριθμος, η οποία μπορεί να

έχει όχι μόνο για θετικό αλλά και για αρνητικό αποτύπωμα».

Για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

«Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση ως βάση συζήτησης για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που σχεδιάζεται στην Ελλάδα και πως ένα ειδικό άρθρο θα μπορούσε να υιοθετήσει τις θεμελιώδεις αρχές της καλής, έντιμης συνθήκης λειτουργίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε ο κοινός νομοθέτης μετά να την παρακολουθεί Ο στόχος είναι ούτε να δαιμονοποιήσουμε αλλά βεβαίως, ούτε να θεοποιήσουμε τη Τεχνητή Νοημοσύνη. Να κάνουμε τις απαιτούμενες προετοιμασίες για αυτό που έρχεται ώστε ο νομοθέτης να προλαβαίνει όσο μπορεί να παρακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη, διασφαλίζοντας αξίες και δικαιώματα για τα οποία έχει ”ματώσει” ή ανθρωπότητα προκειμένου να τα κατακτήσει».

Για το πόσο είμαστε ώριμοι να δεχτούμε ένα επιστημονικά «παράτολμο», όπως αναφέρει, εγχείρημα

«Αναφερόμαστε σε ένα πόνημα 713 σελίδων που ”κλείνει” μια μελέτη η οποία διήρκησε τρία χρόνια. Χρειάστηκαν δυο χρόνια για να συλλάβουμε και να δομήσουμε την εργασία αυτή και ένα χρόνο να συγγράφουν τα άρθρα, να διορθωθούν και να συμπεριληφθούν σε ένα συντεταγμένο κείμενο που διευκολύνει αυτόν ο οποίος δεν ξέρει τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να συνειδητοποιήσει πόσο θα επηρεαστεί η καθημερινότητά του, η ζωή του,

τα δικαιώματά του. Αυτό το βιβλίο κατά τη γνώμη μου, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για συζήτηση και είναι παράτολμο διότι προσπαθεί να ανακαλύψει τα νέα ηθικά διλήμματα που θα γεννηθούν σε κάθε τομέα μέσα από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ήδη έχουμε προκαλέσει σειρά διδακτορικών διατριβών, οι οποίες αυτή τη στιγμή εκπονούνται εξειδικεύοντας επιμέρους κεφάλαια. Ο παράτολμος χαρακτήρας του εγχειρήματος έγκειται και στο γεγονός ότι η τεχνολογία τρέχει ταχύτατα πολύ γρηγορότερα από το νομοθέτη και για αυτό θα πρέπει ο νομοθέτης να είναι αφαιρετικός και διορατικός».

