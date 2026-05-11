Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαρκείς συνομιλίες με τους αμερικανικούς κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic, όπως δήλωσε τη Δευτέρα 11 Μαίου εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Thomas Regnier, ανέφερε ότι η Κομισιόν χαιρετίζει τη θετική και ενεργή στάση της OpenAI, επισημαίνοντας πως η εταιρεία έχει εκφράσει την πρόθεσή της να παραχωρήσει πρόσβαση στο νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει τέσσερις έως πέντε συναντήσεις με την Anthropic, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις σχετικά με πιθανή πρόσβαση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

«Στη μία περίπτωση, έχουμε μια εταιρεία που προσφέρεται προληπτικά να δώσει πρόσβαση στις τεχνολογίες της. Στην άλλη, υπάρχει μια καλή και εποικοδομητική επικοινωνία, όμως δεν βρισκόμαστε ακόμη σε στάδιο όπου μπορούμε να μιλήσουμε για ενδεχόμενη πρόσβαση ή όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Regnier κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης Τύπου.

Με πληροφορίες από Reuters