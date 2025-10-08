Ένα βιβλίο φέρνει στον ίδιο χώρο έναν νυν και δύο πρώην πρωθυπουργούς και το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στη σημειολογία αυτής της -έστω και ολιγόωρης- συνύπαρξης τριών πολιτικών με τη δική τους ιστορία στην Νέα Δημοκρατία και γενικότερα στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής θα παραστούν το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) στο Ωδείο Αθηνών όπου θα παρουσιαστεί το βιβλίο του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, Ευρυπίδη Στυλιανίδη, με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Όλα τα βλέμματα λοιπόν -και όχι μόνο από τον χώρο της ΝΔ-θα είναι στραμμένα στις αντιδράσεις των τριών. Η χρονική στιγμή που γίνεται η εκδήλωση, με το τόσο έντονο πολιτικό προσκήνιο αλλά και παρασκήνιο, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στην κοινή τους παρουσία στην αίθουσα του Ωδείου.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμανλής έχουν ασκήσει δριμύτατη κριτική κατά κάποιων κυβερνητικών πολιτικών, ειδικά στα εθνικά θέματα.

Η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, η έντονη φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, οι άριστες σχέσεις μεταξύ Σαμαρά και Καραμανλή αλλά και το χαμηλό βαρομετρικό στις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα. Τόσο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας -υπάρχουν αρκετά στελέχη που έχουν εκφράσει την άποψη ότι πρέπει να χτιστούν γέφυρες επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά- όσο και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Ένας από τους λόγους για το «ανακάτεμα της τράπουλας» στην πολιτική σκηνή είναι και οι εξελίξεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος έχει προσκληθεί και αυτός στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, όπως και άλλα πολιτικά πρόσωπα και προσωπικότητες από διάφορους χώρους. Μήπως οι πρώην πρωθυπουργοί στην εκδήλωση θα είναι τελικά τρεις; Αυτό θα το δούμε σε λίγες ώρες. Πάντως άπαντες θα περιμένουν να δουν αν θα γίνουν -και σε τι κλίμα- οι καθιερωμένες χειραψίες μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Το βέβαιο είναι ότι χωροταξικά θα υπάρχει απόσταση μεταξύ τους καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προβλεφθεί να μην καθίσουν κοντά οι τρεις άνδρες.