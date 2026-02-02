Ευχές για την γιορτή στην Καλαμάτα την ημέρα που η πόλη τιμά την Παναγιά της Υπαπαντής, που συνοδεύονται όμως και από ισχυρό πολιτικό μήνυμα, στέλνει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Στέκεται ιδιαίτερα στην παρουσία του Κώστα Καραμανλή στον εορτασμό και εκπέμπει μήνυμα με αιχμή τη λέξη «Πατριωτισμός»:
«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.
Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε:
Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί!
Χρόνια πολλά !»