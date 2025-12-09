Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν και αναλύουν την ηχηρή παρέμβαση Καραμανλή – Σαμαρά στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, που στη Κρήτη χαρακτηρίστηκαν «τρομοκρατική οργάνωση» μετά τα σφοδρά επεισόδια στο μπλόκο Ηρακλείου. Το περίεργο παιχνίδι με τα χρήματα που δικαιούνται οι ξεσηκωμένοι της υπαίθρου, το 1 δις που ξαφνικά βρέθηκε για πληρωμές μέχρι τέλος του χρόνου και τη σιωπή του πρωθυπουργού για το οικονομικό σκέλος δηλώνοντας ότι θέλει να… μάθει τα αιτήματά τους (!) που οι αγρότες τα επαναλαμβάνουν μέρες τώρα. Οπότε οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι κατέθεσαν μιά πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση…

HUFFTROLLS: Τα κυβερνητικά παιχνίδια με τα ευρώ και την «εγκληματική οργάνωση» αγροτών και το δίκανο «Καραμανλής – Σαμαράς»

