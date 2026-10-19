Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με τον ανώτατο διοικητή συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία: Διαπραγματεύσεις για «τεχνικά ζητήματα» περί της παραμονής τους κατά την επίσκεψη Δένδια

“Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ανώτατο διοικητή συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Alexus G. Grynkewich”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Advertisement
Advertisement

Συζητήσαμε, όπως σημείωσε, για θέματα που αφορούν το ρόλο της Ελλάδος εντός της Συμμαχίας.

“Επίσης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας“, κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ