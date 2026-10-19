Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με τον ανώτατο διοικητή συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

“Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ανώτατο διοικητή συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Alexus G. Grynkewich”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Advertisement

Advertisement

Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του #ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (#SACEUR), Πτέραρχο Alexus G. Grynkewich. Συζητήσαμε για θέματα που αφορούν το ρόλο της Ελλάδος εντός της Συμμαχίας. Επίσης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2026

Συζητήσαμε, όπως σημείωσε, για θέματα που αφορούν το ρόλο της Ελλάδος εντός της Συμμαχίας.

“Επίσης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας“, κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ