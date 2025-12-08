Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας, αναφέρθηκε στις πληρωμές που έχουν ήδη γίνει αλλά και σε όσες θα πραγματοποιηθούν προς τους αγρότες έως το τέλος του έτους, τονίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και είναι έτοιμη να συζητήσει «λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν».

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις και μέτρα στήριξης για τον αγροτικό κόσμο. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, έχει καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ενώ έχουν δοθεί και τμήματα των πληρωμών που αφορούν τη βιολογική γεωργία, το μητρώο, την αντιμετώπιση ρύπανσης, το Μέτρο 23 και τις παλιές αυτόχθονες φυλές. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι το τέλος του χρόνου το συνολικό ποσό των πληρωμών θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, εξήγησε πως η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στόχο τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα». Τόνισε ότι τα ποσά που μέχρι σήμερα δεν κατευθύνονταν ορθά θα αποδίδονται πλέον στους πραγματικούς δικαιούχους.

Ο υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί ρύθμιση που προβλέπει την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα αύξηση κατά 50% ανά δικαιούχο.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι το υπουργείο παραμένει διαθέσιμο για άμεσο διάλογο, ακόμη και αυθημερόν, επισημαίνοντας ότι όλα τα εύλογα αιτήματα εξετάζονται και μπορούν να επιλυθούν. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε πως η έντονη κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου, χωρίς παράλληλη συμμετοχή σε διάλογο, δημιουργεί ζήτημα που επηρεάζει και άλλες κοινωνικές ομάδες με δικά τους προβλήματα.

Κλείνοντας, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και της διαφάνειας, σημειώνοντας ότι «τα προβλήματα λύνονται με διάλογο» και ότι όλοι πρέπει να συμμετάσχουν στην ίδια συζήτηση, ώστε να εντοπιστούν λύσεις για τους πραγματικούς αγρότες και να διασφαλιστεί η συνέχεια και η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.