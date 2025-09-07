Ηχηρή εμφανή εμφάνιση στα δρώμενα της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ήταν παρών στην χθεσινοβραδινή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του έτυχε θερμής υποδοχής, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση των οπαδών του κυβερνώντος κόμματος στο πρόσωπο του.

Η εμφάνιση του πρώην Γενικού Διευθυντή του πρωθυπουργικού Γραφείου, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, δεν μπορεί να είναι τυχαία. Με δεδομένο ότι πυκνώνουν οι πληροφορίες για την επαναδραστηριοποίηση του, είναι σαφές ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης επιστρέφει σε κρίσιμο ρόλο, πολύ χρήσιμο για την ανάταξη της κυβερνητικής εικόνας και για καλύτερο συντονισμό του κυβερνητικού και κομματικού έργου, που τους τελευταίους μήνες έχουν υποστεί δημοσκοπική καθίζηση.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη έγινε φέτος το καλοκαίρι στην Κύπρο όταν εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία στην εκδήλωση για την επέτειο της ίδρυσης του κόμματος ΔΗ.ΣΥ.