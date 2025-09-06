Για την «πιο τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογίας εισοδήματος κατά τη μεταπολίτευση» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν ανακοινώσει τις μόνιμες μειώσεις φόρων που θα ανακουφίσουν όλους τους πολίτες και θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, καθώς όπως παραδέχθηκε είναι ένα θέμα που προβληματίζει την κοινωνία.

«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες», το μήνυμα που εξέπεμψε από το Βελλίδειο ο πρωθυπουργός.

Advertisement

Advertisement

Μέτρα με θεμέλιο τη δημοσιονομική σταθερότητα

Στοχεύοντας στην ενίσχυση του εισοδήματος οικογενειών αλλά και στη στήριξη των νέων, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες. Όμως θα προβλέπεται περαιτέρω ελάφρυνση των φορολογουμένων, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών μίας οικογένειας.

Για παράδειγμα, για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ο συντελεστής είναι στο 22%. Για οικογένεια με 1 παιδί υποχωρεί στο 18%, για 2 παιδιά μειώνεται στο 16%, για 3 παιδιά πέφτει στο 9% και για 4 παιδιά μηδενίζεται.

Για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39%

Μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών προκειμένου να στηριχθούν στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Για τις πρώτες κατοικίες πολιτών που ζουν σε χωριά έως 1500 κατοίκους ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό για το 2026 και καταργείται το 2027.

Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα τη δουν να μειώνεται στο μισό μέσα στο 2026 και να καταργείται το 2027.

Advertisement

Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% για τα ακριτικά νησιά έως τους 20.000 κατοίκους.

Επίσης μειώνεται ο φόρος για τα εισοδήματα από ενοίκια, με τον πρωθυπουργό να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθεί και άλλο στο μέλλον.

Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30%.

Advertisement

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης αναβάθμιση απολαβών σε ένστολους και διπλωμάτες.

Με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας, ανακοίνωσε αλλαγές που θα συμβάλουν στην ευκολότερη αδειοδότηση επιχειρήσεων.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στη φορολογία που θα ανακουφίσουν περίπου 4 εκατ. πολίτες εκτιμάται στα 1,6 δισ. ευρώ και όπως τόνισε ο πρωθυπουργός είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Advertisement

«Ο καλύτερος τρόπος να επιστρέψει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες, δεν είναι τα επιδόματα αλλά οι μειώσεις φόρων», ανέφερε χαρακτηριστικά

Και αυτό, όπως υπογράμμισε, με την υποχρέωση να διατεθούν εντός του 2026 κονδύλια ύψους 2 δισ. ευρώ για τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. «Η ελευθερία δεν θέλει μόνο αρετή και τόλμη. Θέλει και πόρους. Εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί, στις κυβερνητικές πολιτικές που έχουν συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και στη δυνατότητα να μειώνονται φόροι την ώρα που σε άλλες χώρες –εστίασε στα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία- εφαρμόζονται περικοπές και αυξήσεις φόρων, ενώ μίλησε και για την εφαρμογή μέτρων ύψους 1.5 δις. που ψηφίστηκαν πριν από κάποιους μήνες και μεγάλο μέρος τους θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο.

Advertisement

Παράλληλα τόνισε την απόφαση του για μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Μία από αυτές είναι και οι αλλαγές που έρχονται στη λειτουργία των πολεοδομιών οι οποίες θα περάσουν από τους Δήμους στην Κτηματολόγιο ΑΕ καθώς και σε παρεμβάσεις που δρομολογούνται στον χώρο της Παιδείας με την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Advertisement

Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη

Με αφορμή τις παρεμβάσεις που έρχονται στην Παιδεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα σύγκλισης στην αντιπολίτευση, δηλώνοντας έτοιμος να κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία το πρώτο βήμα.

Δίνοντας έμφαση στις διεθνείς προκλήσεις όπως οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές, η επιβολή δασμών που δυσκολεύουν την οικονομική ανάπτυξη, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη της ενότητας. «Δεν είμαστε τόσοι πολλοί για να είμαστε διαιρεμένοι», είπε χαρακτηριστικά βάζοντας όμως στο στόχαστρο την πολιτική γκρίνια και την τακτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Προτιμότερη μία κυβέρνηση που κάνει και λάθη, από μία λάθος κυβέρνηση», υπογράμμισε με νόημα.

Advertisement

«Η Ελλάδα ασχολείται με το αύριο και όχι με το χθες», είπε μεταξύ άλλων, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός από το συνέδριο του Economist, μία μέρα πριν.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε στο «βαθύ κράτος» και στην προσπάθεια καταπολέμησης του, στέλνοντας ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. «Όταν υπάρχει βούληση, το κράτος μπορεί να τα βάλει με τον οποιονδήποτε, όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του να καταστείλει παραβατικές συμπεριφορές κάνοντας αναφορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις κινήσεις της κυβέρνησης για την επίλυση του προβλήματος.

Μήνυμα όμως έστειλε και στο εσωτερικό της παράταξης και της κυβέρνησης για αποφυγή αλαζονικών συμπεριφορών.

Σε μία αποστροφή του λόγου του ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του για εκλογές και τον στόχο του για μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία.

«Το 2027 να αποτελέσει για τη χώρα και την παράταξη μία νέα τετραετία», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την ομιλία από το Βελλίδειο το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη συνέντευξη Τύπου αύριο το μεσημέρι καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί πιο αναλυτικά στα μέτρα που ανακοίνωσε αλλά και στη γενικότερη πολιτική που σχεδιάζει.