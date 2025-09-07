Το σκεπτικό του για τη λήψη των μέτρων που ανακοίνωσε κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο αλλά και την πολιτική του στόχευση ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

«Οι Έλληνες μπορούν να προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες»

Αφού τόνισε ότι χάρη στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής δημιουργήθηκε ο δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση της φορολογίας, ο πρωθυπουργός –απαντώντας ουσιαστικά στην κριτική της αντιπολίτευσης- εξήγησε ότι δεν υπήρχε περιθώριο για παρεμβάσεις όπως η επιστροφή του 13ου μισθού στο Δημόσιο. «Αν ήταν μεγαλύτερο το πακέτο, θα επηρέαζε τους δημοσιονομικούς κανόνες», σημείωσε αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν στο μέλλον περαιτέρω βελτιώσεις εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. «Οι Έλληνες μπορούν να προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες», υπογράμμισε.

Advertisement

Advertisement

Όσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα οφέλη θα τα δουν οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου του 2026. «Θέλουμε να στηρίξουμε οικογένειες με παιδιά. Αυτή είναι η στόχευση μας μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος», πρόσθεσε.

Εκεί που ήταν κάθετος ήταν στο ζήτημα μείωσης του ΦΠΑ, ένα αίτημα φορέων και πολιτών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια με χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Όπως είπε ήταν κάτι που εξετάστηκε αλλά κρίθηκε σκόπιμο να προκριθεί η μείωση της άμεσης φορολογίας. «Δεν μπορούμε να ζητάμε και τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση των άμεσων φόρων» ξεκαθάρισε και επανέλαβε ότι όπου εφαρμόστηκε οι καταναλωτές δεν είδαν μειωμένες τιμές στο ράφι. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δημοσιογράφος ρώτησε τον πρωθυπουργό για τα περί παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της εφαρμογής του ΦΠΑ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι δεν γνωρίζει κάτι για το θέμα.

Ερωτηθείς για το αν εξετάζεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ενώ φόρου που αρχικά είχε επιβληθεί προσωρινά κατά την περίοδο των μνημονίων, απάντησε ότι «ζήτημα πλήρους κατάργησης του ΕΝΦΙΑ δεν τίθεται».

Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και για το ενεργειακό κόστος τονίζοντας ότι περιμένει μετά τη μείωση στις τιμές χονδρικής, να μειωθούν και τα τιμολόγια για τους καταναλωτές και προανήγγειλε παρεμβάσεις εφόσον δεν περάσει αυτή η μείωση στους λογαριασμούς.

Εκλογές το 2027, ο στόχος της αυτοδυναμίας, τα μηνύματα σε συμφέροντα, η απάντηση για σχέση με Αντώνη Σαμαρά και η ενόχληση του πρωθυπουργού για τα σενάρια «αλλαγής εν κινήσει»

Ερωτηθείς για το αν εξετάζει την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο πρωθυπουργός ήταν απόλυτος. «Δεν έχω απολύτως καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο», τόνισε. Παράλληλα εξέφρασε την πίστη του στις μονοκομματικές κυβερνήσεις, χαρακτήρισε «τοπίο στην ομίχλη» το σημερινό πολιτικό σκηνικό με αφορμή ερώτηση για πιθανή μελλοντική κυβέρνηση συνεργασίας και ξεκαθάρισε ότι στόχευση του είναι η εξάντληση της τετραετίας και η διενέργεια εκλογών το 2027.

Με αφορμή τη δημοσκοπική πτώση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι είναι δεδομένο μία κυβέρνηση να έχει υποστεί φθορά στον 7ο χρόνο θητείας της αλλά εξήγησε ότι «η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη» και σύμφωνα με την εκτίμηση του «υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία που θέλει μία χώρα που προσεγγίζει την Ευρώπη». Στόχος της κυβέρνησης με φόντο την εκλογική αναμέτρηση του 2027 είναι «να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζουμε και πάλι την εμπιστοσύνη τους» ενώ πρόσθεσε ότι δεν κοιτάζει αυτή τη στιγμή το τέλος της θητείας και αυτό αποδεικνύεται –όπως είπε- από το γεγονός ότι «δεν βάζω στην άκρη δύσκολες μεταρρυθμίσεις».

Advertisement

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του για τον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας σε ερώτηση για το αν εκτιμά ότι υπάρχουν συμφέροντα που επιδιώκουν να επαναφέρουν στο πολιτικό προσκήνιο τον πρώην πρωθυπουργό. «Το θέμα του κ. Τσίπρα αφορά την κεντροαριστερά. Το 2019 και το 2023 δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών» ανέφερε και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα όμως εξέφρασε την άποψη ότι «υπάρχουν μέσα και κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του “χρυσού χορηγού” του κ. Τσίπρα».

Εκεί που φάνηκε η ενόχληση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί στα σενάρια για «αλλαγή εν κινήσει», δηλαδή για πορεία προς τις κάλπες χωρίς αυτόν στη θέση του πρωθυπουργού. «Θα αστειεύεστε. Κάποια συμφέροντα μπορεί να διακινούν ευφάνταστα σενάρια εσωτερικής αναταραχής. Μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό», είπε τονίζοντας ότι είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ερώτηση για τις σχέσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά και για τη διαφωνίες που έχουν εκφράσει σε μία σειρά από θέματα, μεταξύ αυτών και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι δεν μπορεί τη δεδομένη στιγμή να μιλήσει πολιτικά για τον Αντώνη Σαμαρά καθώς εξήγησε ότι «βλέπω έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του» ενώ σε μία γενικότερη τοποθέτηση σημείωσε ότι «η ΝΔ είναι ο μόνος παράγοντας πολιτικής σταθερότητας στη χώρα» προσθέτοντας ότι «πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει».

Advertisement

Οι σχέσεις με την Τουρκία, το ελληνικό μπλοκάρισμα για το πρόγραμμα SAFE και το καλώδιο ενεργειακής σύνδεσης με την Κύπρο

Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχθηκε ο πρωθυπουργός αφορούσε στην υλοποίηση της ενεργειακής σύνδεσης Κρήτης – Κύπρου με την πόντιση καλωδίου, ένα θέμα που έχει προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας αλλά και την τριβή στις σχέσεις της Αθήνας με τη Λευκωσία. «Το καλώδιο θα ωφελήσει πρωτίστως την αδελφή Κύπρο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας ότι είναι ένα έργο που θέλει και η ΕΕ για αυτό και έχει προχωρήσει σε απόφαση για γενναία ευρωπαϊκή επιχορήγηση που ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ. «Πρόθεση μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει», εξηγώντας ότι για την Ελλάδα υπάρχουν σημαντικότερα έργα ενεργειακής σύνδεσης όπως αυτή με την Αίγυπτο και εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει καθαρός ορίζοντας από την Κύπρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σημειώνοντας ότι «η εξωτερική πολιτική είναι δυναμική και προσαρμόζεται στις καταστάσεις», είπε ότι θα συνεχίσει να συνομιλεί με τον Ταγίπ Ερντογάν και ξεκαθάρισε ότι «επιδιώκω τα “ήρεμα νερά” αλλά χωρίς να κάνω εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας». Επανέλαβε επίσης τη θέση της χώρας για ανάγκη ανάκλησης του casus belli από την τουρκική πλευρά και ότι εφόσον αυτό δεν γίνει τότε η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Η αναφορά για το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό κράτος, οι σχέσεις με Τραμπ και η αιχμή για Πάνο Καμμένο

Σε ερώτηση για τις σχέσεις με το Ισραήλ ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ αλλά έχουμε ασκήσει δριμύτατη κριτική για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα» ενώ τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Το θέμα είναι το πως και το πότε», εξηγώντας ότι η μόνη λύση είναι αυτή των δύο κρατών.

Advertisement

Μίλησε και για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, εξηγώντας ότι διαχρονικά η χώρα έχει καλές σχέσεις και με τους Δημοκρατικούς και με τους Ρεπουμπλικάνους και υπενθυμίζοντας τη θερμή υποδοχή που είχε κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο. Ειδικότερα για τον Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι είχαν συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού Προέδρου ενώ άφησε και αιχμή για τον Πάνο Καμμένο με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις για συνομιλίες του τελευταίου με κατηγορούμενο για συμμετοχή στην κρητική μαφία. «Έχω συνεργαστεί με τον κ. Τραμπ, οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος με ένα τηλεφώνημα να τα τακτοποιώ όλα αλλά είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Μην ανησυχείτε», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αύριο οι ανακοινώσεις για τις αυξήσεις στους ένστολους

Ερωτηθείς για το ύψος των αυξήσεων που θα δουν στις αποδοχές τους οι ένστολοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι θα ανακοινωθούν αύριο Δευτέρα 8/9, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, το οποίο είναι σύνθετο πρόβλημα με την κυβέρνηση να βάζει την οικονομική στήριξη της οικογένειας στην πρώτη γραμμή, στη στεγαστική κρίση σημειώνοντας ότι θα εξεταστεί η επέκταση των περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση και σε άλλες περιοχές της χώρας ενώ ανέδειξε τις κυβερνητικές πολιτικές για τη διάθεση περισσότερων κατοικιών στην αγορά, έδωσε έμφαση στη μεταρρύθμιση στο χώρο της Παιδείας με τη λειτουργία των πρώτων 4 μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων εξηγώντας ότι αυτή η λειτουργία έχει ταυτοτικό χαρακτήρα για τη ΝΔ και μίλησε για το Εθνικό Απολυτήριο που θα αναδεικνύει το Λύκειο ως αυτοτελή εκπαιδευτικό πόλο, τονίζοντας ότι «δεν συζητάμε για κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Advertisement

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να χρεωθεί μόνο σε μία κυβέρνηση. «Εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Δεν είχαμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα», παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός και μίλησε για τις δράσεις που έχουν αναληφθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα ενώ σχετικά με τη σκανδαλογία που επικρατεί είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έφερε στην επιφάνεια μία σειρά από εγκληματικές πράξεις και επανέλαβε την πρόθεση του για τήρηση της “νομιμότητας παντού”.

Advertisement