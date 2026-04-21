Σε σταθερή μα κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου παραμένει διασωληνωμένος για 6η ημέρα, μετά από ρήξη ανευρύσματος.

Πιο ασφαλή συμπεράσματα για την κατάσταση της υγείας του αναμένονται μετά την πάροδο των πρώτων 10 ημερών νοσηλείας. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι θεράποντες γιατροί θεωρούν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα, καθώς υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσει.

Ο κ. Μυλωνάκης είχε υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο την περασμένη Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα τη μεταφορά και νοσηλεία του στο νοσοκομείο.