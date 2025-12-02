Αρρυθμίες και ξαφνικό «πονοκέφαλο» στο ΠΑΣΟΚ, από εκεί που δεν το περίμεναν, προκάλεσε η «επίθεση» φιλίας – κατά πολλούς αψυχολόγητη – του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη ως ο «νεκροθάφτης» του ΕΣΥ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πέτρος Παππάς, η μια από τις δυο μεταγραφές του Νίκου Ανδρουλάκη – η άλλη είναι η Ράνια Θρασκιά που έφερε και αυτή αναστάτωση με φόντο την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγες ημέρες – έριξε νερό στον μύλο της εσωκομματικής έντασης την ώρα που η… βελόνα του ΠΑΣΟΚ δεν λέει να ξεκολλήσει.

Όλα εκκίνησαν από το περίσσευμα… καλών λόγων που επεφύλαξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς, έχοντας απέναντι του τον Άδωνι Γεωργιάδη. Του έπλεξε, μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό το εγκώμιο που «υποχρέωσε» τον υπουργό Υγείας να τον ευχαριστήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε» σημείωσε ο Πέτρος Παππάς σε τοποθέτηση του σε debate για την κατάσταση στον χώρο της Υγείας. «Αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός» ανέφερε, σε άλλο σημείο της τοποθέτηση του, ο Πέτρος Παππάς.

Τα εύσημα που απέδωσε στον «γαλάζιο» υπουργό Υγείας με τα λόγια αυτά το μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ έφεραν τις ευχαριστίες του Άδωνι Γεωργιάδη προς το πρόσωπο του Πέτρου Παππά. «Θα ήταν άδικο να μhν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @petros_pappas__ για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε» ήταν το ευχαριστήριο μήνυμα που «ανέβασε» στα social media ο Άδωνις.

«Πονοκέφαλος» στο ΠΑΣΟΚ

Δεν πέρασε, πάντως, κάτω από τα «πράσινα» ραντάρ η… επίθεση «αγάπης», του προερχόμενου από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ προς τον υπουργό Υγείας. Το μήνυμα που εξέπεμψε – για την Χαριλάου Τρικούπη – ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Στον «πονοκέφαλο» που προκλήθηκε εντός του στρατοπέδου της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την διάσταση που έλαβε το θέμα… δεν έδρασε ως «αναλγητικό» το καυστικό σχόλιο που έκανε στα social media ο Χάρης Καστανίδης.

«Συγκρίνοντας τις σχετικές δηλώσεις, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι προ ολίγων εβδομάδων αδικήθηκε, μη αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ο παρ’ ολίγον διευθυντής του γραφείου του κυρίου Ανδρουλάκη» επεσήμανε με νόημα ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ποστάροντας, παράλληλα, την σχετική ευχαριστήρια ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Μετά από όλα αυτά, και μπροστά στα «παράσιτα» που «έπιανε» για ακόμη μια φορά η «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, εξήγησε για τις αρχικές αναφορές του πως την εργατικότητα του Άδωνι Γεωργιάδη επαίνεσε και όχι τα αποτελέσματα του ως ο αρμόδιος υπουργός στον χώρο της Υγείας.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: Του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.

Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως “έπαινο”, τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του», σημείωσε ο Πέτρος Παππάς σε νεότερη ανάρτηση του.

