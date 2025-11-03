Πρώτη με μικρή μείωση του ποσοστού της (0,7 μονάδες) σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Alco εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνοντας 23,3% των ερωτηθέντων στην πρόθεση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στο 11,7%.

Τα κόμματα εμφανίζονται με μειωμένα ποσοστά καθώς αυξάνεται εντυπωσιακά ο αριθμός της γκρίζας ζώνης. Το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το εντυπωσιακό 21,5%, που όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αναποφάσιστων από το 2016. Τον Ιανουάριο οι αναποφάσιστοι ήταν σε ποσοστό 11,9%, δέκα μονάδες σχεδόν κάτω.

Τρίτο κόμμα στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Alpha, είναι η Ελληνική Λύση με ποσοστό 8,9%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,1%, με 6,4% η Πλεύση Ελευθερίας, με 5% ο ΣΥΡΙΖΑ και 3,4% η Φωνή Λογικής.

Οι πολίτες που δήλωσαν ότι θα απέχουν από την εκλογική διαδικασία ανέρχονται στο 8,1%.



Κρίση θεσμών βλέπουν 8 στους 10 πολίτες



Ταυτόχρονα, το 83% των πολιτών θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το 43% των ερωτήθεντων δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο με τη Δικαιοσύνη, το 18% με τη Βουλή, το 52% με την κυβέρνηση και το 50% με τα κόμματα.

«Μοιρασμένοι» είναι αναφορικά με το ποιος ποιος ευθύνεται για την κρίση των θεσμών. Το 34% των πολιτών απαντά η κυβέρνηση, ενώ το 31% θεωρεί πως φταίνε «όλα τα κόμματα».

Απαντώντας στο βαθμό ικανοποίησης από το κυβερνητικό κόμμα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το 78% δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, ενώ στα υπόλοιπα κόμματα το ποσοστό φτάνει το 87%.

Μόλις το 10% απαντά πως είναι αρκετά ευχαριστημένο με τα υπόλοιπα κόμματα.