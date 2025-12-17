Την γνώμη των πολιτών για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά και τη δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, αλλά χάνει μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου κερδίζει δύο ποσοστιαίες μονάδες, καταλαμβάνοντας με σαφήνεια την τρίτη θέση και πλησιάζοντας επικίνδυνα το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση.

Advertisement

Advertisement

Όσον αφορά στο Αγροτικό, το οποίο επικρατεί στην επικαιρότητα και επηρεάζει όλη την κοινωνία σε πολλά επίπεδα, η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών.

Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Το «υπό σύσταση» κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να διατηρεί ένα ποσοστό αποδοχής πάνω από 20%, ωστόσο δεν φαίνεται να ευνοείται από την παρατεταμένη παραφιλολογία και την αναμονή.

Το δε «κόμμα» Σαμαρά, δείχνει να έχει μία ανταπόκριση της τάξεως του 14%, το οποίο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο, ειδικότερα αν λάβουμε υπόψιν μας ότι οι πιθανοί του ψηφοφόροι, είναι σήμερα, κατά βάση, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.