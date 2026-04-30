Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του συνόλου του σχεδίου νόμου "Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 - Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας - Πολεοδομικές ρυθμίσεις - Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας - Ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του", Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος προς την «γαλάζια» κυβέρνηση περί καταστρατήγησης του Κράτους Δικαίου έφερε την οργισμένη, και σε προσωπικό τόνο, απάντηση του Σταύρου Παπασταύρου προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σοβαρά τώρα, μιλάτε εσείς σε εμένα για κράτος δικαίου, για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων, για σχεδιασμούς από το Μαξίμου εναντίον αντιπάλων; Εσείς σε εμένα; Τα πέντε χρόνια που μου αφαιρέσατε από τη ζωή, πόσα έγιναν τυχαία; Τη δικαστική συνδρομή που παρέπεσε από τη δικογραφία και ξαφνικά βρέθηκε, τυχαία έγινε; Αιδώς, κύριοι της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αιδώς» ήταν η οργισμένη απάντηση του Σταύρου Παπασταύρου προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απάντησε και στις «βολές» που εκτόξευσε ο Σωκράτης Φάμελλος περί ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. «Αυτή εδώ είναι η απόφαση του κ. Τσακαλώτου. Η ντροπή της ντροπής. Γιατί με αυτή την απόφαση οι προστάτες της δημόσιας περιουσίας μεταβίβασαν στο Υπερταμείο 10.119 ιδιοκτησίες του κράτους. Μόνο που 2.330 από αυτά ήταν μνημεία. Ήταν αρχαιολογικοί χώροι. Η Κνωσός. Οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας. Ο τάφος του Λεωνίδα. Επί ΣΥΡΙΖΑ η Κνωσός πήγε στον έλεγχο του Τόμσεν. Και επί Μητσοτάκη έχει πάει στην ΟΥΝΕΣΚΟ» σχολίασε, χαρακτηριστικά, ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας, παράλληλα, στην κριτική του Σωκράτη Φάμελλου για την ακρίβεια στο ρεύμα υποστήριξε πως το 2019 η Ελλάδα είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη και σήμερα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο και συναγωνίζεται τη Γερμανία, ενώ όσον αφορά στη λιανική είπε πως σήμερα βρίσκεται 21% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επίθεση Φάμελλου σε Μητσοτάκη και κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στη δική του τοποθέτηση, λίγο νωρίτερα, επιτέθηκε με σφοδρό τρόπο στην «γαλάζια» κυβέρνηση βάζοντας στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποστηρίζοντας πως είναι «ένας κρυπτόμενος και εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, ενορχηστρωτής των σκανδάλων»και λέγοντας πως «αυτός είναι που θα έπρεπε να παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή αν είχε την ελάχιστη δημοκρατική ευθιξία».

Ανταπαντώντας, μάλιστα, στα «πυρά» Παπασταύρου, ο Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση. «Συμφωνείτε με τη διάταξη Τζαβέλλα; Συμφωνείτε να μπει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών;» έθεσε το ερώτημα, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προς την πλευρά του Σταύρου Παπασταύρου.

