Ούτε μία – ούτε δύο, αλλά συνολικά 6(!) ερωτήσεις για το πρόσωπο και τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού «χώρεσαν» στην πλέον πρόσφατη δημοσκόπηση (Opinion Poll), στον απόηχο των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Πως το βλέπετε; Θα το ψηφίζατε; Θα μπορούσε να νικήσει τον Μητσοτάκη;

Είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν σε όσους βρέθηκαν στο δείγμα της συγεκριμένης μέτρησης.

Ετοιμάζει κόμμα ο Τσίπρας; Θα κατέβει στις εκλογές του 2027;

Μέχρι πρόσφατα, σε κάθε τηλεοπτικό πάνελ με πολιτικούς συντάκτες ή αναλυτές που…σέβεται τον εαυτό του, επαναλαμβανόταν το ερώτημα σε πιο απλούς όρους: Θα μιλήσει ο Τσίπρας; Θα επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή ή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εξ αποστάσεως;

Από την ώρα που έγινε γνωστό, όμως, ότι ετοιμάζει ένα βιβλίο και γράφει αναλυτικά όσα ο ίδιος θεωρεί ως «δική του αλήθεια» για τα χρόνια της κρίσης και το δραματικό 2015, τα ερωτήματα αναδιατυπώθηκαν: Ετοιμάζει κόμμα; Kαι για πότε;

Έχω υπάρξει αυτήκοος μάρτυς – και σε τηλεοπτικά πάνελ, εσχάτως – όπου οι περισσότερο βιαστικοί στοιχηματίζουν και οι λιγότερο ριψοκίνδυνοι απλώς επιφυλάσσονται, μέχρι να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του ο Αλέξης.

Ετοιμάζει βιβλίο ο Τσίπρας – Θα το χρησιμοποιήσει ως «όχημα» για περιοδείες;

Ο ίδιος παραμένει «σφήκα» – τουλάχιστον δημοσίως. Δεν λέει ούτε λέξη, ούτε δηλώνει ευθέως ποιες είναι οι προθέσεις του. Ωστόσο, υπάρχουν μετρημένοι στα δάχτυλα συνεργάτες και συνομιλητές του, με τους οποίους συζητάει και μάλιστα σε καθημερινή βάση για τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Τι τους λέει; «Πάντως, εμείς δεν τον έχουμε ακούσει ούτε μία φορά να μιλάει για νέο κόμμα και για κάποιο σχέδιο με ορίζοντα τις κάλπες του 2027 – αν υποθέσουμε ότι θα γίνουν τότε οι εκλογές και όχι νωρίτερα», μου εξηγεί ένας από αυτούς με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Που διαθέτει τον χρόνο του αυτό τον καιρό ο Αλέξης Τσίπρας; «Επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, πρόθεσή του είναι να “πέσει με τα μούτρα” στο βιβλίο που ετοιμάζει για τα γεγονότα των χρόνων της κρίσης. Με αυτό θα ασχοληθεί τον Οκτώβριο», λέει ένας των συνεργατών του.

Συγγραφή τον Οκτώβριο, σημαίνει διορθώσεις και επιμέλεια του βιβλίου το Νοέμβριο, άρα πριν από τα Χριστούγεννα πιθανότατα θα είναι η ώρα της έκδοσης.

Μετά το βιβλίο, τι;

Ρώτησα: Ισχύει ότι θα αρχίσει περιοδείες ανά τη χώρα για να κάνει παρουσιάσεις παντού, όπως μαντεύουν ορισμένοι δημοσιογράφοι; «Δεν το έχουμε συζητήσει καν μαζί του, όμως δεν θα ποντάριζα σε κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι μία παρουσίαση στην Αθήνα και άλλη μία στη Θεσσαλονίκη – άντε και…μισή ακόμα, σε μία τρίτη πόλη. Μέχρι εκεί. Ο Αλέξης δεν θα επέλεγε να κάνει περιοδείες με ένα βιβλίο. Δεν χρειάζεται αφορμή για να απευθυνθεί στην κοινωνία. Όταν το κρίνει χρήσιμο και σκόπιμο το πράττει», ήταν η απάντηση που έλαβα.

Το δικό μου συμπέρασμα: Δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει το ενδεχόμενο μίας επανενεργοποίησης Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, στο σχετικά κοντινό μέλλον. Όμως, αυτή την ώρα δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και πρόθεση για κινήσεις μέσα στο 2025. Ακολουθεί το προεκλογικό 2026. Θα μπορούσε να κινήσει μηχανισμό για ίδρυση κόμματος μέσα στο επόμενο έτος; Θεωρητικά, ναι. Όμως, θεωρητικά πάντοτε, μπορεί και ο Μητσοτάκης να πάει σε πρόωρες εκλογές, καθιστώντας προβληματικό αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω αν το 2027 φαίνεται “ελκυστικότερο” στο μυαλό του Αλέξη για μεγάλες πολιτικές κινήσεις. Πάντως, εμένα μου φαίνεται λογικότερο.

