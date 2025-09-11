Οριακά κέρδη καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με σχεδόν 21 μονάδες, με τους πολίτες ωστόσο να εκφράζουν επιφυλάξεις για τα μέτρα. Το 25,3% δηλώνει ότι μπορεί και να ψηφίσει ένα νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1002 νοικοκυριών από τις 8/9 έως και τις 10/9. Στο διάστημα που είχε προηγηθεί υπήρχε η ομιλία και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ και η παρέμβαση Τσίπρα στο Συνέδριο του Economist.
Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% από 29.8% στην προηγούμενη, επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14% από 13.9%. Η Πλεύση Ελευθερίας διατηρείται στην τρίτη θέση με 11,7%, η Ελληνική Λύση παρουσιάζει άνοδο από το 10.5% στο 11.5%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,4%, η Φωνή Λογικής που εμφανή άνοδο στο 4,3% από 2.6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει αισθητή αναλογικά πτώση από το 5.5% στο 4.2%, το ΜΕΡΑ25 ακολουθεί με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2,4%, η Νέα Αριστερά 1,6% και οι Σπαρτιάτες με 1,3%.
Σημειώνεται ότι υπάρχει αύξηση της γκρίζας ζώνης, φτάνοντας το 25.8% από 23.6% τον Ιούλιο.
Αναλυτικά οι επιδόσεις των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου είναι:
- Ν.Δ 30.5%
- ΠΑΣΟΚ 14%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11.7%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 11.5%
- Κ.Κ.Ε 7.4%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4.3%
- ΣΥΡΙΖΑ 4.2%
- ΜΕΡΑ 25 3.4%
- ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.7%
- ΝΙΚΗ 2.4%
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1.6%
- ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.3%
- ΑΛΛΟ 5%
Οι επιδόσεις στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, έχοντας λευκά/ άκυρα 3.2% και αποχή 5.9% είναι:
- Ν.Δ 24.9%
- ΠΑΣΟΚ 11.4%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9.6%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 9.4%
- Κ.Κ.Ε 6.1%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3.5%
- ΣΥΡΙΖΑ 3.4%
- ΜΕΡΑ 25 2.8%
- ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.2%
- ΝΙΚΗ 2%
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1.3%
- ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.1%
- ΑΛΛΟ 4.1
- ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 18.4%
Ταυτόχρονα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά και επιλεγόμενος από το 29.9% εμφανίζοντας μικρή άνοδο (29.5% τον Ιούλιο) . Ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 7.2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.1% , ο Κ. Βελόπουλος με 6.9% , η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2.5%, ο Δ. Κουτσούμπας με 2.1%, ο Σ. Φάμελλος με 1% κ.λ.π
Εκτός από την ακρίβεια, που θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ (14,1%), η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου (12,8%), οι τιμές και το κόστος ενέργειας (11,6%), η διαφθορά (11,2%), το ύψος των εισοδημάτων (9,5%), τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά (9,3%), το δημογραφικό (8,8%), ενώ ακολουθούν η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9%) και η ανεργία (6,6%).
Η υποδοχή των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Δ.Ε.Θ
Το 53% των πολιτών δηλώνουν στη μέτρηση της Opinion Poll για το Action24, από λίγο ως πολύ ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
- Ορισμένα μέτρα θεωρούνται ως πολύ και αρκετά σημαντικά από μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα: Η μείωση στα ακριτικά νησιά από το 46.6%. Η απαλλαγή από φόρους στους μέχρι 25 και η μειωμένη φορολόγηση στους 25-30 από το 42.5%. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους από το 42.4%. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 40%. Η μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και η κατάργηση από το 2027 από το 39.6%
- Συνολικά για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ: το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6% λίγο και το 44,5% καθόλου.
- Το 37.2% συμφωνούν με την άποψη ότι οι εξαγγελίες δείχνουν ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ελληνικής Οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, ενώ το 60.2% έχει αντίθετη άποψη.
- Το 33.3% δηλώνει ότι θα έχει σημαντική ή μικρή βελτίωση στα οικονομικά του (7.7% λέει σημαντική και το 25.6% μικρή) , ενώ το 63.8% απαντά ότι δεν θα υπάρχει καμία βελτίωση
Για το «κόμμα Τσίπρα» που συζητείται η ίδρυσή του
- Το 30.1% βλέπει θετικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, με το 63.5% να έχει αντίθετη άποψη
- Το 6.5% δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα και το 25.3% ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Αυτό δίνει μια δυνητική ψήφο της τάξης του 31.8%. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έρευνα το σίγουρα ήταν 10.5% και το θα μπορούσα 11.5%, άρα άθροισμα 22%. Άρα με την επισήμανση ότι η δυνητική ψήφος δεν είναι ασφαλώς πρόθεση ψήφου (Όλα τα κόμματα έχουν από λίγο ή πολύ μεγαλύτερη δυνητική ψήφο από τις επιδόσεις τους στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις π.χ το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μόνιμα δυντική ψήφο πάνω από το 35%), παρατηρείται μια μείωση κατά 4% όσων δήλωναν ότι σίγουρα θα το ψήφιζαν και υπάρχει μια σημαντική αύξηση κατά 13.8% όσων απαντούν ότι θα μπορούσαν.
- Το 25.7% πιστεύει ότι ένα κόμμα Τσίπρα μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως το 66.8% θεωρεί ότι δεν μπορεί να τον νικήσει