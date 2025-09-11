Οριακά κέρδη καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με σχεδόν 21 μονάδες, με τους πολίτες ωστόσο να εκφράζουν επιφυλάξεις για τα μέτρα. Το 25,3% δηλώνει ότι μπορεί και να ψηφίσει ένα νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1002 νοικοκυριών από τις 8/9 έως και τις 10/9. Στο διάστημα που είχε προηγηθεί υπήρχε η ομιλία και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ και η παρέμβαση Τσίπρα στο Συνέδριο του Economist.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% από 29.8% στην προηγούμενη, επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14% από 13.9%. Η Πλεύση Ελευθερίας διατηρείται στην τρίτη θέση με 11,7%, η Ελληνική Λύση παρουσιάζει άνοδο από το 10.5% στο 11.5%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,4%, η Φωνή Λογικής που εμφανή άνοδο στο 4,3% από 2.6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει αισθητή αναλογικά πτώση από το 5.5% στο 4.2%, το ΜΕΡΑ25 ακολουθεί με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2,4%, η Νέα Αριστερά 1,6% και οι Σπαρτιάτες με 1,3%.

Σημειώνεται ότι υπάρχει αύξηση της γκρίζας ζώνης, φτάνοντας το 25.8% από 23.6% τον Ιούλιο.

Αναλυτικά οι επιδόσεις των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου είναι:

Ν.Δ 30.5%

ΠΑΣΟΚ 14%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11.7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 11.5%

Κ.Κ.Ε 7.4%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4.3%

ΣΥΡΙΖΑ 4.2%

ΜΕΡΑ 25 3.4%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.7%

ΝΙΚΗ 2.4%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1.6%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.3%

ΑΛΛΟ 5%

Οι επιδόσεις στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, έχοντας λευκά/ άκυρα 3.2% και αποχή 5.9% είναι:

Ν.Δ 24.9%

ΠΑΣΟΚ 11.4%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9.6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 9.4%

Κ.Κ.Ε 6.1%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3.5%

ΣΥΡΙΖΑ 3.4%

ΜΕΡΑ 25 2.8%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.2%

ΝΙΚΗ 2%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1.3%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.1%

ΑΛΛΟ 4.1

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 18.4%

Ταυτόχρονα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά και επιλεγόμενος από το 29.9% εμφανίζοντας μικρή άνοδο (29.5% τον Ιούλιο) . Ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 7.2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.1% , ο Κ. Βελόπουλος με 6.9% , η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2.5%, ο Δ. Κουτσούμπας με 2.1%, ο Σ. Φάμελλος με 1% κ.λ.π

Εκτός από την ακρίβεια, που θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ (14,1%), η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου (12,8%), οι τιμές και το κόστος ενέργειας (11,6%), η διαφθορά (11,2%), το ύψος των εισοδημάτων (9,5%), τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά (9,3%), το δημογραφικό (8,8%), ενώ ακολουθούν η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9%) και η ανεργία (6,6%).

Η υποδοχή των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Δ.Ε.Θ

Το 53% των πολιτών δηλώνουν στη μέτρηση της Opinion Poll για το Action24, από λίγο ως πολύ ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Ορισμένα μέτρα θεωρούνται ως πολύ και αρκετά σημαντικά από μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα: Η μείωση στα ακριτικά νησιά από το 46.6%. Η απαλλαγή από φόρους στους μέχρι 25 και η μειωμένη φορολόγηση στους 25-30 από το 42.5%. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους από το 42.4%. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 40%. Η μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και η κατάργηση από το 2027 από το 39.6%

Συνολικά για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Δ . Ε.Θ: το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6% λίγο και το 44,5% καθόλου .

Ε.Θ: . Το 37.2% συμφωνούν με την άποψη ότι οι εξαγγελίες δείχνουν ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ελληνικής Οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, ενώ το 60.2% έχει αντίθετη άποψη.

Το 33.3% δηλώνει ότι θα έχει σημαντική ή μικρή βελτίωση στα οικονομικά του (7.7% λέει σημαντική και το 25.6% μικρή) , ενώ το 63.8% απαντά ότι δεν θα υπάρχει καμία βελτίωση

Για το «κόμμα Τσίπρα» που συζητείται η ίδρυσή του

Το 30.1% βλέπει θετικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, με το 63.5% να έχει αντίθετη άποψη

Το 6.5% δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα και το 25.3% ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Αυτό δίνει μια δυνητική ψήφο της τάξης του 31.8%. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έρευνα το σίγουρα ήταν 10.5% και το θα μπορούσα 11.5%, άρα άθροισμα 22%. Άρα με την επισήμανση ότι η δυνητική ψήφος δεν είναι ασφαλώς πρόθεση ψήφου (Όλα τα κόμματα έχουν από λίγο ή πολύ μεγαλύτερη δυνητική ψήφο από τις επιδόσεις τους στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις π.χ το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μόνιμα δυντική ψήφο πάνω από το 35%), παρατηρείται μια μείωση κατά 4% όσων δήλωναν ότι σίγουρα θα το ψήφιζαν και υπάρχει μια σημαντική αύξηση κατά 13.8% όσων απαντούν ότι θα μπορούσαν.

Το 25.7% πιστεύει ότι ένα κόμμα Τσίπρα μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως το 66.8% θεωρεί ότι δεν μπορεί να τον νικήσει