«Δεν είχα και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω, καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις, στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος και συνεργάστηκα με τέσσερεις υπουργούς, Βορίδη, Γεωργαντά, Λιβανό και Γεωργαντά. Κατηγορηματικά το λέω. Αντίθετα πηγαίναμε τα πρότζεκτ για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγαν προχωράτε, χωρίς να παρεμβαίνουν», δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πέτρος Τζαβέλλας, ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού από 19/11/2019 μέχρι 17/12/2022.

Παράλληλα ο κ. Τζαβέλλας που, όπως τονίστηκε από τα μέλη της Εξεταστικής, ήταν ο μακροβιότερος αντιπρόεδρος που παρέμεινε στον Οργανισμό, υποστήριξε ότι προσωπικά δεν είχε και δεν έκανε κανένα ρουσφέτι διευκολύνσεων.

«Δεν γνωρίζω ούτε είχα προσωπικά τέτοια αιτήματα για διευκολύνσεις. Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ασχολιόμουν μόνο με τη δουλειά μου», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.

«Κοίταζα τη δουλειά μου»

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν περιγράφονται μέσα στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ήσασταν τρία χρόνια αντιπρόεδρος, ο μακροβιότερος όλων στον Οργανισμό και με 3 διαφορετικούς προέδρους. Στη δική σας αντίληψη υπέπεσε κάτι για την ύπαρξη παράνομων κυκλωμάτων, παράνομων επιδοτήσεων και παράνομων κυκλωμάτων;» ρώτησε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊκόπουλος.

«Στο κομμάτι των επισυνδέσεων, διάβασα στο «Ντοκουμέντο» ότι κάποιοι μιλάνε για μένα, ότι έχω κάψει κόσμο, έχασαν χρήματα σε όλο αυτό το σύστημα. Προσωπικά δεν κοίταγα τίποτα παραπάνω παρά μόνο να κάνω τη δουλειά μου. Κάτι συγκεκριμένο δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου», ήταν η απάντηση του κ. Τζαβέλλα.

NΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν δέχθηκε πίεση από υπουργούς για δεσμευμένα ΑΦΜ αλλά και τη μάχη της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις διαχρονικές παθογένειες

«Με την κατάθεση του σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, ο Πέτρος Τζαβέλλας, πρώην σντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο Νοέμβριος 2019-Δεκέμβριος 2022, επιβεβαίωσε ότι καμία πίεση ή παρέμβαση δεν του ασκήθηκε από υπουργούς για τα δεσμευμένα ΑΦΜ αλλά και τη μάχη της κυβέρνησης για να υλοποιήσει σχέδιο αναδιάρθρωσης του Οργανισμού για να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές παθογένειες του».

Αυτό ανέφεραν πηγές της ΝΔ τονίζοντας ότι «ο κ. Τζαβέλλας ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν δέχθηκε ποτέ καμία πίεση για το τι έπρεπε να πράξει σε σχέση με τα δεσμευμένα ΑΦΜ από τους υπουργούς που συνεργάστηκε, Γεωργαντά, Λιβανό και Βορίδη, αντίθετα ότι τον ενθάρρυναν να προχωρήσουν τα projects».

«Ο κ. Τζαβέλλας -παρά τις αιτιάσεις τις αντιπολίτευσης- κατέθεσε ότι ο ίδιος δεν είχε λάβει κανένα αίτημα για διευκολύνσεις και δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι έγιναν αλλαγές προέδρων για να γίνει κάποιο κουκούλωμα. Αν τα δεσμευμένα ΑΦΜ πληρώθηκαν και μπήκαν μετά σε έλεγχο και ζητήθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα είναι θέμα διαδικασίας», τόνισαν οι ίδιες πηγές και προσέθεσαν:

«Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως έγιναν συγκεκριμένα βήματα για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού, όπως ο έλεγχος που πλέον καλύπτει το 100% των φυτικών καλλιεργειών σε συνεργασία με το Κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς και η αναζήτηση λύσεων για απεμπλοκή από τον τεχνικό σύμβουλο και τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή. Κατέθεσε, επίσης, πως κατά τη διάρκεια της εργασίας του στον Οργανισμό, έγινε αυστηροποίηση των ελέγχων ενώ πέρασε μία μεγάλη τροποποίηση για την εξορθολόγηση του πλαισίου».

«Ουσιαστικά, η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει την απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσει τη μάχη για να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες του Οργανισμού, οι οποίες γιγαντώθηκαν την περίοδο 2015-2019. Τότε που η σημερινή αντιπολίτευση είχε την ευθύνη και έκλεινε τα μάτια», κατέληξαν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.

