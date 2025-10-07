Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής "Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παράγωγους της χώρας", Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

O Γρηγόρης Βάρρας είναι ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ που ο Μάκης Βορίδης απέπεμψε το 2020.

Το πρωί πήγε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή υπό το φως – ή κάτω από τη βαριά σκιά, αν προτιμάτε… – ενός σημειώματος που ο ίδιος έστειλε στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη στις αρχές Ιουνίου. Σε αυτό το σημείωμα ο Βάρρας «έκαιγε» τον Βορίδη.

Προσέξτε τη «λεπτομέρεια»: Ο κύριος Μυλωνάκης ρωτήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής (συζήτηση επί επίκαιρης ερώτησης) αν ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο είχε λάβει σημείωμα από ανώτατο υπηρεσιακό παράγοντα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος «φώναζε» για σκανδαλώδεις πρακτικές στον οργανισμό. Δηλαδή, εάν γνώριζε ο κύριος Μυλωνάκης πράγματα πολύ πριν τα πληροφορηθεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Ο κύριος Μυλωνάκης το αρνήθηκε, ωστόσο προσκόμισε στην Εξεταστική το υπηρεσιακό σημείωμα που είχε λάβει στις αρχές Ιουνίου – με συντάκη τον κύριο Βάρρα.

Ο Βάρρας «δείχνει» Μάκη

Και ιδού τι γράφει στο σημείωμα:

Υποδεικνύει τον Μάκη Βορίδη ως υπεύθυνο για πράξεις που τελικά έφτασε να διερευνά η Ευρωπαία εισαγγελέας

Κατηγορεί τον πρώην υπουργό για αμέλεια που εξέθεσε τη χώρα και του καταλογίζει (πολιτικές) ευθύνες, γιατί μεταξύ άλλων τελικά η Ελλάδα έχασε 466 εκατομμύρια ευρώ

«Δηλαδή, όταν ένας υπουργός ζητάει από πρόεδρο εποπτεύοντος οργανισμού την διακήρυξη και του λέω να κάνει τις παρατηρήσεις, αυτό είναι παρέμβαση ή δεν είναι; Και κάτι άλλο ακόμα: Εδώ είναι λόγω της εξουσιαστικής σχέσης. Έχει το όποιο δικαιώμα παρέμβασης;», είπε με το στόμα του ο Βάρρας το πρωί στην Εξεταστική.

Προσέξτε και δεύτερη λεπτομέρεια, που επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ: Ο Βάρρας επιβεβαίωσε ότι μετά την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό, το 2021 έγινε διαγωνισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανακηρύχθηκε ως τεχνικός σύμβουλος η ”ΣΥΝΕΛΙΧΙΣ” αλλά ασκήθηκαν σοβαρές πιέσεις στην ΣΥΝΕΛΙΧΙΣ και παραιτήθηκε και έγινε κατόπιν απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Neuropublic. Επίσης, συνομολόγησε ότι στις αρχές του 2022 ο (τότε) νέος υπουργός κ. Λιβανός, αφού είχε προβλήματα με τις πληρωμές αποφάσισε να κάνει χρήση και άλλου Τεχνικού Συμβούλου, εκτός της Neuropublic και της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Τελικά από το ΥΠΑΑΤ έφυγε ο κ. Λιβανός, αλλά όχι οι συγκεκριμένες εταιρίες.

Αποκαλύψεις την επομένη της παραγραφής για Βορίδη

Όλα αυτά συμβαίνουν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι δεν είναι σύμπτωση: «Σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019», έγραψε σε βίντεο-ανάρτηση η Χαριλάου Τρικούπη 24 ώρες νωρίτερα.

«Εδώ και 48 ώρες έχει επέλθει πρακτικά παραγραφή και αμνήστευση», επιβεβαιώνει στη HuffPost η Μιλένα Αποστολάκη, που έχει τον πρώτο ρόλο από μέρους του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική.

Ο Βορίδης υποστηρίζει ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής, επειδή η Βουλή δεν αποφάσισε ότι φέρει ευθύνες και άρα δεν συνέτρεξε λόγος για διερεύνηση ποινικών ευθυνών του. Για την ακρίβεια, θυμίζουμε, η Βουλή ψήφισε με επεισοδιακό τρόπο και με…μαζική επιστολική ψήφο βουλευτών της ΝΔ, ώστε να απαλλάξει τον πρώην υπουργό. «Δεν φταίει το άρθρο 86 και ο νόμος. Είναι η επιλογή του Μαξίμου», σχολιάζει η κυρία Αποστολάκη.

«Πείτε μας: Ποιος είναι ο Μάκης;»

Ο Βάρρας γίνεται σλόγκαν εδώ και μερικές ώρες στα social media. «Βάρα αλύπητα Βάρρα!», έγραψε ένας χρήστης στο YouTube κι από κάτω μερικές δεκάδες έβαλαν αυτοκόλλητα με γελάκια…

Είναι η δεύτερη «πινελιά» ιλαροτραγωδίας, μετά την σκηνή με τον έτερο πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος μερικά 24ωρα νωρίτερα εμφανίστηκε να μην αναγνωρίζει τι έχει πει σε καταγεγραμμένες συνομιλίες του.

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, ο οποίος «ακούγεται» σε πλήθος ηχογραφημένων συνομιλιών με τον «Φραπέ» (κατά κόσμον Γ. Ξυλούρη), τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα και τον πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύση Σταμενίτη.

Στη συνομιλία με τον «Φραπέ» μιλούν για έναν «Μάκη» που «στέκει στο Μαξίμου», αλλά ο Μπαμπασίδης εμφανίστηκε να μην…θυμάται ποιος είναι αυτός ο «Μάκης» στο Μαξίμου.

Στον διάλογο Μπαμπασίδη – «Φραπέ», ο δεύτερος λέει ότι «εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει. Λοιπόν, πάτα εκεί να τα γ…μήσεις όλα».

Για κακή του τύχη, ο κύριος Μπαμπασίδης είχε απέναντί του τη Μιλένα Αποστολάκη στην Εξεταστική, η οποία ως νομικός και δικηγόρος δεν έχασε την ευκαιρία και άρχισε να ρωτάει επανειλημμένως και επιμόνως: «Ποιος είναι ο Μάκης;»

Ο Μπαμπασίδης, τελικά, αποκρίθηκε: «Τι απάντησα;»

Ωστόσο, με ή χωρίς τη δική του επιβεβαίωση, η απορία για το ποιος είναι ο Μάκης λύθηκε. Το βίντεο παρακάτω τα λέει όλα.

Εξεταστική για το σκάνδαλο #ΟΠΕΚΕΠΕ



Κ. Μπαμπασίδης, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ:

Καλείται να απαντήσει ποιος είναι ο «Μάκης» που αναφέρει ο Ξυλούρης στη συνομιλία τους.#ΟμάδαΜνήμης #OmadaMnimis pic.twitter.com/96dFLkbXRq — Ομάδα Μνήμης (@OmadaMnimis) September 25, 2025