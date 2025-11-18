Τα σκληρά… τζαρτζαρίσματα τόσο του Δημήτρη Μάντζου του ΠΑΣΟΚ όσο και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου δέχτηκε εντός της Ολομέλειας ο Γιώργος Γεραπετρίτης για μια σειρά από ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, κατά την παρέμβαση του, περιέγραψε πως «ζούμε σε έναν κόσμο που καθίσταται γεωπολιτικά απρόβλεπτος, πρέπει να είμαστε περισσότερο έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», στέλνοντας το μήνυμα πως «είναι αδύνατο να προβλέψουμε το μέλλον, εκείνο που είναι υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και αυτό κάνει η κυβέρνηση».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, όπου σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας, μίλησε για «αντιπολιτευτική πλειοδοσία» του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε ρίξει τα «βέλη» του προς την κυβέρνηση με φόντο τα ενεργειακά αλλά και πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Δένδια.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος

«Μας είπατε πως δεν κατέστη ενεργειακός κόμβος η χώρα μας; Δεν είναι αρτηρία οι σταθμοί στην Ρεβυθούσα ή την Αλεξανδρούπολη; Δεν είναι αυτάρκεια και ισχύς για τη χώρα να έχουμε το 55% του μίγματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης προς τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, καταλογίζοντας «παλινδρόμηση» του Κυριάκου Βελόπουλου σε μια σειρά από ζητήματα.

«Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, απαντώντας στον υπουργό Εξωτερικών, ανέφερε πως «λέμε πως δεν θέλουμε να στείλετε όπλα και στρατιώτες στην Ουκρανία», απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ, παράλληλα, σημείωσε πως το αμερικανικό LNG είναι ακριβότερο από το ρωσικό και προέτρεψε «κάντε ΑΟΖ με την Κύπρο και θα σας χειροκροτήσουμε».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, από την πλευρά του, απάντησε στον Κυριάκο Βελόπουλο πως «δεν υπάρχει καμία πρόθεση να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία», ενώ τόνισε πως «δεν θα μας χειροκροτήσετε ό,τι και να κάνουμε. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα ούτε με τη Chevron, ούτε με τα θαλάσσια πάρκα, ούτε με την ενίσχυση της Άμυνας».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σχολίασε μάλιστα προς την πλευρά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης πως «παρατηρούμε έναν πολιτικό μηδενισμό, δεν περιμένουμε επιβράβευση» και πρόσθεσε, απευθυνομενος προς τον Κυριάκο Βελόπουλο, πως «μας κατηγορούσατε ότι στρεφόμασταν κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Η πραγματικότητα σας διέψευσε παταγωδώς γιατί είναι σκληρή όταν δεν την παρακολουθείς».

Κόντρα και με τον Μάντζο για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

Για παραβιάσεις στο Αιγαίο που πλέον έχουν «ελαχιστοποιηθεί καθοριστικά» μίλησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στην κριτική που του άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σημείωσε πως «επί ΠΑΣΟΚ είχαμε περισσότερες από 10.000 παραβιάσεις το χρόνο. Δεν τα βάζω στο ζύγι, καμία παραβίαση δεν είναι ανεκτή», κάνοντας λόγο, ωστόσο, για «εύπεπτη» κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Δημήτρης Μάντζιος

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην τοποθέτηση του σημείωσε με αφορμή την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτακη νωρίτερα σήμερα στο ERTnews, πως «πώς μπορεί κανείς να σχολιάσει το ότι ακούσαμε σήμερα τον πρωθυπουργό να ισχυρίζεται σε συνέντευξή του στη Δημόσια Τηλεόραση ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις και παραβιάσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο;

Όταν από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, μετρούμε 175 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ μόνο χθες 17.11.2025 καταγράφηκαν 5 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας διαφωνούν πολιτικά, τώρα μάθαμε ότι διαφωνούν και στα πραγματικά δεδομένα».

Και κατέληξε ο Δημήτρης Μάντζος πως «αλήθεια, δεν γνωρίζει ο πρωθυπουργός ότι τα στοιχεία αυτά είναι δημόσια αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ; Τι υποτιμά; Την ικανότητά μας να τα βρούμε; Ή την ίδια τη νοημοσύνη μας;».