Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν και αναλύουν τον ξεσηκωμό αγροτών και κτηνοτρόφων που διαδηλώνουν το αναφαίρετο δικαίωμα τους να ζήσουν τις οικογένειες τους και να σταθούν όρθιοι στα χωράφια και τις στάνες τους. Με λίγα λόγια ζητούν αυτά που τους χρωστάει η κυβέρνηση. Επίσης οι δύο πολύπειροι δημοσιογράφοι επισημαίνουν τον κίνδυνο της αιματοχυσίας, αν η κυβέρνηση κάνει πράξη την απόφασή της. Να επέμβει η αστυνομιά και να διαλύσει τα μπλόκα.

HuffTrolls: Το ξέσπασμα των αγροτών με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης

