Μέσα σε μια ατμόσφαιρα υψηλού ενδιαφέροντος και πολιτικής φόρτισης ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης στο Θέατρο Παλλάς. Θα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή παρουσίαση. Μια δημόσια συνομιλία για το σήμερα και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να στείλει τα μηνύματα του και, αναπόφευκτα, να ανοίξει νέους κύκλους έντονης συζήτησης.

Δεν είναι λίγοι όσοι στοιχηματίζουν πως η αποψινή παρουσίαση της «Ιθάκης» θα εξελιχθεί σε κεντρικό πολιτικό γεγονός και αυτό καθώς αναμένεται πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα περιοριστεί στην παρουσίαση του βιβλίου καθώς προετοιμάζει μια ιδιαίτερα σκληρή και στοχευμένη κριτική προς την κυβέρνηση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του θα εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός θα περιγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές της κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει συνολικά τη χώρα σε αδιέξοδο, αναλύοντας την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, συνθήκες που επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα καταλογίσει στην κυβέρνηση πως εφαρμόζει παλιές συνταγές με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται «προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια» και να υπενθυμίσει πως το παραγωγικό μοντέλο της ανισότητας και της κερδοσκοπίας ήταν εκείνο που οδήγησε τη χώρα στα βράχια.

Για την συγγραφή της «Ιθάκης»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα συνδέσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το σήμερα. Η «Ιθάκη», όπως αναμένεται να πει ο πρώην πρωθυπουργος, αποτελεί μια παρέμβαση που στέλνει σήμερα το μήνυμα «πως δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης», επισημαίνοντας πως η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.

Αναπόφευκτα ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί στην ευρεία δημοσιότητα και την επίδραση του βιβλίου που έφερε έντονες αντιδράσεις μέσα από όσα διηγείται ο ίδιος στην «Ιθάκη». Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται, πάντως, να σημειώσει χαρακτηριστικά πως το ίδιο το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει «μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια».

Επίθεση στους «Γερούν Γερά» και τους «Βάστα Σόιμπλε»

Μιλώντας για το παρελθόν και τις κρίσιμες στιγμές που καταγράφονται στις σελίδες της «Ιθάκης» ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κεντρίσει και να επιτεθεί «σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών». Σε όσους, δηλαδή, «εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο».

«Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη»

Ο Αλέξης Τσίπρας θα υπερασπιστεί με έμφαση το έργο της διακυβέρνησης του, για όλα όσα η δική του κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε. Και θα δηλώσει υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής. «Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη». Υπερήφανος διότι, όπως αναμένεται να επισημάνει, «εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε δις».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται, παράλληλα, να υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες οφσόρ».

Η ανάγκη μιας ριζικής αναδιάταξης

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη «να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα». Και σε αυτό το πλαίσιο θα επικεντρώσει στην ανάγκη ριζικής αναδιάταξης έτσι ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική, αναφερόμενος «στην ανάγκη μιας συλλογική αντίστασης στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά».

Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη»

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα ξεκινήσει σήμερα στις 19:00 στο Θέατρο Παλλάς. Για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζήτήσουν οι: Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός-Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών (2015-2019). Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Την παρουσίαση και τον συντονισμό της συζήτησης θα έχουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.

