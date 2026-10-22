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Με έναν ασυνήθιστο τρόπο για τον δημόσιο λόγο, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καλογερόπουλους για τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μετά την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA, ο βουλευτής θέλησε να σχολιάσει την απόφαση της Βουλής της ανατολικής Λιβύης να εγκρίνει τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Τουρκία.

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Η απάντησή του ήταν ιδιαίτερα λακωνική και άκρως αφοπλιστική: «Τον ήπιαμε». Μάλιστα, αμέσως μετά έσπευσε να διευκρινίσει: «Ελληνικά το είπα, ε βέβαια».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 21:47:

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος συνέχισε ασκώντας κριτική στους χειρισμούς που προηγήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι «καθόμασταν και περιμέναμε για συγκεκριμένα πράγματα».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή», επισημαίνοντας πως, εξαιτίας αστοχιών που έχουν σημειωθεί, «βρισκόμαστε όπου ο Τούρκος ζητάει έγγραφη ενημέρωση».

Η ανταλλαγή αυτή προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους, χωρίς ωστόσο να περιοριστεί εκεί η παρέμβαση του βουλευτή, ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε σε πιο συγκεκριμένες επισημάνσεις για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.